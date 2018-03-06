«Мы будем рады любой помощи, — говорит организатор акции, координатор фонда „Вера“ в Зеленограде Светлана Александрова. — Можно принести цветы, шары и конфеты, которые украсят медицинские посты и палаты. Такие „Дни красоты“ наши пациенты очень любят. И на праздник тоже очень хотят хорошо выглядеть».

Подарки принимают в Ресурсном центре НКО (корпус 239) до 7 марта, с 8 до 19 часов. Можно принести их прямо в хоспис (корпус 1710), предварительно договорившись со Светланой Александровой по телефону: 8(985)346-8382. По вопросам участия в акции организаторы просят обращаться в Ресурсный центр по телефону: 8(499)736-8320.