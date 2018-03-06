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В зеленоградском хосписе 7 марта пройдёт «День красоты». Нужны добровольцы, цветы и подарки 06.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Благотворительную акцию «День красоты» в зеленоградском хосписе накануне 8 Марта организуют Фонд помощи хосписам «Вера» и Ресурсный центр некоммерческих организаций Зеленограда. К участию приглашаются добровольцы: парикмахеры, визажисты, мастера маникюра и фотографы, которые помогут пациенткам хосписа подготовиться к празднику, а также цветочные салоны и все, кто захочет сделать подарки от себя лично.

«Мы будем рады любой помощи, — говорит организатор акции, координатор фонда „Вера“ в Зеленограде Светлана Александрова. — Можно принести цветы, шары и конфеты, которые украсят медицинские посты и палаты. Такие „Дни красоты“ наши пациенты очень любят. И на праздник тоже очень хотят хорошо выглядеть».

Подарки принимают в Ресурсном центре НКО (корпус 239) до 7 марта, с 8 до 19 часов. Можно принести их прямо в хоспис (корпус 1710), предварительно договорившись со Светланой Александровой по телефону: 8(985)346-8382. По вопросам участия в акции организаторы просят обращаться в Ресурсный центр по телефону: 8(499)736-8320.

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+7 (495) 76-76-746
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