Благотворительную акцию «День красоты» в зеленоградском хосписе накануне 8 Марта организуют Фонд помощи хосписам «Вера» и Ресурсный центр некоммерческих организаций Зеленограда. К участию приглашаются добровольцы: парикмахеры, визажисты, мастера маникюра и фотографы, которые помогут пациенткам хосписа подготовиться к празднику, а также цветочные салоны и все, кто захочет сделать подарки от себя лично.
«Мы будем рады любой помощи, — говорит организатор акции, координатор фонда „Вера“ в Зеленограде Светлана Александрова. — Можно принести цветы, шары и конфеты, которые украсят медицинские посты и палаты. Такие „Дни красоты“ наши пациенты очень любят. И на праздник тоже очень хотят хорошо выглядеть».
Подарки принимают в Ресурсном центре НКО (корпус 239) до 7 марта, с 8 до 19 часов. Можно принести их прямо в хоспис (корпус 1710), предварительно договорившись со Светланой Александровой по телефону: 8(985)346-8382. По вопросам участия в акции организаторы просят обращаться в Ресурсный центр по телефону: 8(499)736-8320.
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