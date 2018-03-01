Об этом говорится в протоколе заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Почему надо делать именно экопарковку, а не обычную на асфальте, не сообщается. Эксперимент с решетчатыми газонами-парковками не удался в Зеленограде еще десять лет назад. Позднее в префектуре говорили, что экопарковки «дорогие и убирать замучаешься».



На предлагаемом месте устройства экопарковки расположены кабельные электрические сети, отмечается в протоколе, поэтому для определения возможности экопарковки нужно разработать проектную документацию. Срок — до 15 ноября.

Два года назад комиссия запретила парковку возле поликлиники под углом к дороге — только параллельно ей, чтобы не мешать движению транспорта по улице Логвиненко. Тогда же было предложено сделать новые парковочные карманы за счет газонов у поликлиники.