Организовать парковочные места на улице Логвиненко возле бывшей 230-й поликлиники решила префектура. До ноября управа должна разработать проект экологической парковки.
Об этом говорится в протоколе заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Почему надо делать именно экопарковку, а не обычную на асфальте, не сообщается. Эксперимент с решетчатыми газонами-парковками не удался в Зеленограде еще десять лет назад. Позднее в префектуре говорили, что экопарковки «дорогие и убирать замучаешься».
На предлагаемом месте устройства экопарковки расположены кабельные электрические сети, отмечается в протоколе, поэтому для определения возможности экопарковки нужно разработать проектную документацию. Срок — до 15 ноября.
Два года назад комиссия запретила парковку возле поликлиники под углом к дороге — только параллельно ей, чтобы не мешать движению транспорта по улице Логвиненко. Тогда же было предложено сделать новые парковочные карманы за счет газонов у поликлиники.
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