Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Возле поликлиники в 14 микрорайоне решили устроить экопарковку 01.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Организовать парковочные места на улице Логвиненко возле бывшей 230-й поликлиники решила префектура. До ноября управа должна разработать проект экологической парковки.

Об этом говорится в протоколе заседания окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Почему надо делать именно экопарковку, а не обычную на асфальте, не сообщается. Эксперимент с решетчатыми газонами-парковками не удался в Зеленограде еще десять лет назад. Позднее в префектуре говорили, что экопарковки «дорогие и убирать замучаешься».

На предлагаемом месте устройства экопарковки расположены кабельные электрические сети, отмечается в протоколе, поэтому для определения возможности экопарковки нужно разработать проектную документацию. Срок — до 15 ноября.

Два года назад комиссия запретила парковку возле поликлиники под углом к дороге — только параллельно ей, чтобы не мешать движению транспорта по улице Логвиненко. Тогда же было предложено сделать новые парковочные карманы за счет газонов у поликлиники.

 Реклама
Стоматологическая клиника «Стар» предлагает установку импланта AlphaBio со скидкой 10000 рублей Объявления
В медицинском центре «Медикал Профи» работает кабинет подологии. Специалист Никифорова Ольга Сергеевна Объявления
Ювелирный салон «Диадема»: 8 марта — прекрасный повод побаловать себя и любимых Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама