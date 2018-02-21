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Эпидемический порог по ОРВИ у детей в Солнечногорском районе по-прежнему превышен 21.02.2018 ZELENOGRAD.RU

В соседнем с Зеленоградом районе ОРВИ болеют маленькие дети — от нуля до двух лет, эпидемический порог заболевания превышен на 20%. Такая ситуация держится с октября.

У детей 3-6 лет пороговый уровень ОРВИ незначительно, но все равно превышен — на 4%, сообщает областной Роспотребнадзор. Это лучше, чем январские показатели, но само по себе превышение эпидемического порога заболевания означает его массовость. Из всей Московской области именно в Солнечногорском районе и еще двух-трех районах стабильно отмечается такая ситуация. В самом Солнечногорске одну школу закрывали с 8 по 14 февраля на санитарную обработку из-за вспышки ОРВИ и гриппа.

В Зеленограде по итогам прошлой недели эпидпорог по ОРВИ и гриппу не превышен, показатели стабильные, сообщили Zelenograd.ru в Роспотребнадзоре. Это касается всех возрастных групп. Количество заболевших, по сравнению с позапрошлой неделей, увеличилось всего на несколько человек. В целом в Москве продолжается сезонный подъём заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, но показатели ниже расчетных пороговых величин.

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