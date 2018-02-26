Григорий Явлинский в третий раз выдвигает свою кандидатуру на выборы президента: он баллотировался на президентских выборах 1996 года (набрал 7,4% голосов) и 2000 года (5,8% голосов), получил отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах 2012 года. На политической арене страны с 1990 года как зампредседателя Совета министров РСФСР, затем член правительства Горбачева (покинул правительство в конце 1991 года, протестуя против Беловежских соглашений и развала СССР), с 1993 года — лидер партии «Яблоко». Автор программ экономических реформ в 90-е годы, профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Выступал против военных действий в Чечне и дважды вызволял людей из плена чеченских террористов. Находится в оппозиции к действующему президенту Владимиру Путину с его избрания в 2000 году.

Целями своей нынешней программы Явлинский объявил: прекращение конфликта с Украиной и признание незаконность присоединения Крыма к России, отзыв российских войск с Донбасса и прекращение антиукраинской пропаганды в государственных СМИ; поэтапное выведение войск из Сирии; улучшение дипломатических отношений с Европой и США и невмешательство в политическую жизнь других стран; «санация» внутриполитической и социальной жизни России; проведение экономических реформ, направленных на поддержку частной собственности, малого и среднего бизнеса, обеспечение граждан доходами от экспорта природных ресурсов.

Официальный сайт предвыборной кампании Явлинского

Председатель Московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин активно занимается антикоррупционной деятельностью. Неоднократно критиковал московские власти по поводу «собянинской» тротуарной плитки, работал над подготовкой 82 действующих законов, добился ежегодного выделения сотен миллионов рублей для Курчатовского института, поэтапного вывоза радиоактивных отходов и зараженной земли с его территории. В 2003 году стал членом Комиссии по контролю за ввозом в Россию отработанного ядерного топлива иностранного происхождения. Вместе с соратниками по партии выступал за необходимость отдать Курильские острова Японии, а проблемы Кавказа решать просто — его отделением.