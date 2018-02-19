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Зеленоградский семиклассник стал лучшим среди юношей на «Московской лыжне» 19.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Александр Ходеев, ученик школы 1557 и воспитанник зеленоградской спортшколы №111, занял первое место среди юношей на гонке «Московская лыжня — 2018», которая прошла на территории Олимпийского учебно-спортивного «Планерная» 4 февраля — в те выходные, когда на Москву и Подмосковье обрушились рекордные снегопады. В соревнованиях участвовали 12 тысяч лыжников, от новичков до профессиональных спортсменов.

Юноши и девушки до 18 лет бежали дистанцию в 5 км. Призёрам достались призы и кубки.

У семиклассника Саши Ходеева спортивная семья. Отец — Александр Ходеев — по профессии специалист в области ИТ, тоже участвует в лыжных гонках, занимается биатлоном, бегом на длинные дистанции, гонками с препятствиями. Участвовал в Московском марафоне и в Зеленоградском полумарафоне, вместе с сыном они бегают «паркран» в Зеленограде и совершают спортивные путешествия — например, на parkrun du Bois de Boulogne в Париж.

В школе Саша Ходеев увлекается геометрией и робототехникой, еще один любимый предмет — физкультура. Занимается в спортшколе лыжами, до этого пробовал себя в айкидо (три года) и волейболе (один год), но именно лыжи стали любимым видом спорта.

Соревнования «Московская лыжня — 2018» ежегодно проходят для сотрудников организаций и предприятий города Москвы и членов их семей под эгидой Московской Федерации профсоюзов. В этом году гонка состоялась за неделю до «Лыжни России — 2018».

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