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Зеленоградский ансамбль «Ивушка» спел в телешоу «Поле чудес» и подарил Якубовичу корабль 17.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Капитал-шоу «Поле чудес» с участием зеленоградки Ольги Морозовой и ансамбля русской песни «Ивушка» вышел на экраны Первого канала в пятницу, 16 февраля. Зеленоградские бабушки и дедушки из ТЦСО «Зеленоградский» подарили бессменному ведущему Леониду Якубовичу корабль «Птица счастья», загадочный «живительный напиток» и фартук от рукодельниц «Творческого лицея», а Ольга Морозова угадала слово и прошла в финал телешоу.

Видео: Первый канал

Ольга Леонидовна Морозова с внучкой Анастасией попали в «первую тройку» программы, темой которой в этот раз были автомобили. Помимо угадывания букв бабушка и внучка спели и вручили подарки, самым впечатляющим из которых был большой корабль-поделкf «Птица счастья» от семьи зеленоградца Максима Шанурина. А потом ансамбль «Ивушка» полным составом спел со сцены, его солистка сплясала с Леонидом Якубовичем — и угадала целое слово, пройдя в финал телешоу. В финале ей повезло меньше, инициативу сразу перехватила соперница, и выиграть главный приз не удалось.

«Я очень долго ждала „Поле Чудес“, моя мама всегда мечтала — „Когда же ты появишься на „Поле Чудес““, и вот я здесь!» — рассказала Ольга Морозова в эфире «Первого канала».

Зеленоградская СуперБабушка, участница конкурса «Песни прошлых лет», студентка «Серебряного университета», активная участница скандинавской ходьбы — так охарактеризовали Ольгу Морозову в ТЦСО «Зеленоградский». «Ольга удивительная женщина, красавица и активистка. Она всегда старается идти вперед и достигать новых целей. Мы рады и гордимся, что в нашем родном городе живут такие творческие, талантливые и активные люди!»

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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