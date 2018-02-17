Ольга Леонидовна Морозова с внучкой Анастасией попали в «первую тройку» программы, темой которой в этот раз были автомобили. Помимо угадывания букв бабушка и внучка спели и вручили подарки, самым впечатляющим из которых был большой корабль-поделкf «Птица счастья» от семьи зеленоградца Максима Шанурина. А потом ансамбль «Ивушка» полным составом спел со сцены, его солистка сплясала с Леонидом Якубовичем — и угадала целое слово, пройдя в финал телешоу. В финале ей повезло меньше, инициативу сразу перехватила соперница, и выиграть главный приз не удалось.

«Я очень долго ждала „Поле Чудес“, моя мама всегда мечтала — „Когда же ты появишься на „Поле Чудес““, и вот я здесь!» — рассказала Ольга Морозова в эфире «Первого канала».