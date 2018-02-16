В субботу, 17 февраля, зеленоградцев приглашают на лыжную гонку со стартом на стадионе «Ангстрем» (5 и 10 км) на призы Центра физкультуры и спорта, а также на VIII Зеленоградский лыжный туристический кросс с элементами ориентирования, который стартует от платформы Радищево и от платформы Малино (на дистанции 21,5, 44,5 и 67 км). Оба мероприятия предназначены как для спортсменов, так и для любителей лыжных прогулок — но гонка только для взрослых, от 18 лет, а команды лыжного туркросса могут быть и семейными, с детьми.

Лыжная гонка от стадиона «Ангстрем» будет платной — благотворительный стартовый взнос должны сдать все участники: 300 рублей, для пенсионеров и членов Федерации лыжных гонок и биатлона Зеленограда — 200 рублей. Мужчинам предложат преодолеть трассу в 10 км, женщинам — 5 км классическим стилем.

Участников разобьют на возрастные группы, старт будет общим — в 11:00. Регистрация и выдача стартовых номеров пройдёт в день соревнований с 9:00 до 10:45, внести оплату и расписаться за состояние своего здоровья можно будет там же.

Зеленоградский лыжный туркросс стартует 17 февраля с 8:00 до 9:30 от платформы Радищево (для дистанций 21,5 и 44,5 км) и у платформы Малино (для дистанции 67 км). Участвуют команды или одиночные лыжники: им нужно будет по карте найти на местности контрольные пункты, выбрав заранее одну из дистанций. Можно пропустить часть пунктов, сократив свой путь, но за каждый пропуск к результату добавят штрафное время. Карты командам выдадут на старте. Предварительная регистрация команд уже закончена, но прибывшие к месту старта незарегистрированные команды смогут перерисовать расположение контрольных пунктов на свою карту и скопировать легенды расположения КП.

«Многие наши участники приходят не за спортивными достижениями, а ради общения с природой и единомышленниками. Команда организаторов будет ждать вас на финише с костром и горячим чаем» , — рассказывают организаторы туркросса и предупреждают, что финиш будет работать до 20:00, а при необходимости и до 22:00 (если участники оповестят судей по телефону), а стемнеет 17 февраля около 18 часов.

Участие в туркроссе бесплатное, принимаются добровольные пожертвования для компенсации затрат на подготовку и проведение мероприятия. Для старта нужно подготовить заявку и указать, будет ли команда пользоваться спутниковой навигацией. Дети до 16 лет должны проходить дистанции в сопровождении взрослых.

Награждение победителей туркросса не предполагается, но результаты будут опубликованы в рейтинговых таблицах. Всем желающим участникам и болельщикам предложат сервис GPS-треккинга, чтобы следить за передвижением команлы на карте онлайн и «болеть за своих в уютном чатике», а после соревнований — загрузить свои треки и сравнить пути и скорости.

Правила и условия туркросса

Зеленоградский лыжный туркросс проходит ежегодно с 2011 года, о прошлых туркроссах рассказывают в ЖЖ, Вконтакте и в Instagram.