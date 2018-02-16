Праздничный салют одновременно запустят на 16-ти московских площадках, сообщает мэрия. Москву украсят вспышки красных, белых и зеленых искр, диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. Для запуска фейерверков будут использованы пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров. А на Поклонной горе салют поддержат громкими холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В России этот праздник отмечают с 23 февраля 1922 года, в честь создания Красной армии. До 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993-го — Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002-го по решению Госдумы 23 февраля — выходной день.