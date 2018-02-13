В ноябре прошлого года в ТРЦ «Zеленопарк» открылся уникальный парк развлечений Виртуалити. На площадке собраны все самые интересные и современные аттракционы для всей семьи: передовые игры виртуальной реальности, увлекательные лабиринты, цифровой тир, а также самая веселая комната смеха и леденящий кровь лабиринт страха.
В феврале Виртуалити запустил супер-акцию — аттракцион невиданной щедрости: по будням (понедельник — четверг) абсолютно все развлечения парка всего за 1000 руб., вместо 2000!
Любителей виртуальных развлечений наверняка порадует уникальный квест «смешанной» реальности «Миссия Марс»: игрок не просто видит себя на Красной планете с помощью vr-шлема, но и перемещается по специально оборудованному игровому пространству. Из-за добавления тактильных ощущений погружение в игру становится просто невероятным.
Охотников за необычными ощущениями и классными фотографиями заинтересуют лабиринты, представлены в парке. Разноцветный Ленточный Лабиринт, для создания которого было использовано более 20 километров лент. Таинственный Зеркальный Лабиринт, где так легко заблудиться среди собственных отражений. А также стремительно набирающая популярность новинка парка — Лабиринт Страха, пройти который под силу только самым смелым.
Для тех, кто любит адреналин, в парке подготовлен целый арсенал самых современных VR-симуляторов и аттракционов: американские горки, ралли на Камазе, полеты к звездам, зомби-шутеры и многое, многое другое.
Не упустите свой шанс на нереальные эмоции!
ТРЦ Zеленопарк, 1 этаж, фудкорт, рядом с к/т Синема Парк
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