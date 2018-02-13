Охотников за необычными ощущениями и классными фотографиями заинтересуют лабиринты, представлены в парке. Разноцветный Ленточный Лабиринт, для создания которого было использовано более 20 километров лент. Таинственный Зеркальный Лабиринт, где так легко заблудиться среди собственных отражений. А также стремительно набирающая популярность новинка парка — Лабиринт Страха, пройти который под силу только самым смелым.