Самым массовым стал забег детей и родителей — в нём участвовали 736 человек. Самому младшему зарегистрированному участнику было всего пять месяцев, а самому старшему — 82 года. Из зеленоградских лыжных гонок «Лыжня России» собирает больше всего участников, в этом году соревнования обслуживали 90 человек (судьи, волонтёры, дружинники, сотрудники СМИ, сотрудники полиции и МЧС) и одна собака.

Трасса соревнований проходила по лесу за городской больницей: дети 6-12 лет с родителями бежали один круг (2,5 км), школьники 13-17 лет и женщины 18 лет и старше — два круга, мужчины от 18 лет — четыре круга (10 км).

В детской группе пьедестал победителей заняли Илья Алимов, Герман Ткаченко и Артём Рыбин, у девочек — Мирослава Рябова, Лили Симонян и Софья Хвостова. У школьников призёрами стали Даниил Титов, Евгений Овчинников и Илья Малев, у школьниц — Анастасия Бондарева, Надежда Карамышева и Екатерина Агафонова.

Среди женщин победительница гонки — Татьяна Морозова, второе и третье места у Марии Шустровой и Ирины Панкратовой. Среди мужчин первым стал Тимофей Никишкин, вторым — Алексей Куликов, третьим — Евгений Барсуков.

Церемонию награждения сопровождал концерт: казачий клуб Rangers выступил с шашками, танцевали ребята из «М Клуба», пел ансамбль «Серебряные голоса». Казаки организовали на соревнованиях полевую кухню с кашей и узваром для спортсменов и зрителей. Сотрудники МЧС также поили всех горячим чаем, как сообщила префектура. Всего за время мероприятия участники выпили 200 литров чая — еще один еркорд гонки по данным ЦФКиС.

Все участники соревнований получили сувениры Министерства спорта России: шапочку и номер-майку. В рамках соревнований желающие могли выполнить норматив ГТО по бегу на лыжах.

«Лыжня России» проходит ежегодно с 1982 года и объединяет поклонников одного из самых популярных видов зимнего спорта. Участвовать может любой желающий, профессионалы и любители бегут наравне. В Москве 10 февраля гонка прошла в шести округах. Главный старт «Лыжни России» в Московской области принимали Химки, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» — там на лыжи встали около 15 тысяч человек. Главными призами для победителей были современные снегоходы. А главный общероссийский старт был дан в Тульской области, в Музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна».