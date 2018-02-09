О трудностях в стрельбе

Российская сборная по биатлону прибыла в Корею за неделю до начала Игр. День на адаптацию и обустройство — и команда приступила к тренировкам.

«Мы тренируемся уже в темноте, солнце не греет. Я в понедельник [5 февраля], например, отморозил пальцы, — цитирует РИА Новости зеленоградского биатлониста Матвея Елисеева. — Естественно, я смотрел прогноз погоды, но экипировка специальная, поэтому нормально, однако стрелять трудно».

А вот темнота проблем не вносит, уточняет спортсмен: «Наоборот, стабильное освещение, ничего не меняется, что для стрельбы чуть проще. Но очень сильный ветер! Там поправка уже не спасет».

«Для спортсменов проблема заключается в том, что им нужно выступать в тонких перчатках — тех, в которых они привыкли стрелять на тренировках, — рассказал тренер сборной России по биатлону Николай Загурский. — Если перчатка хоть чуточку толще, человек перестает чувствовать спусковой крючок, возникают сложности с перезарядкой оружия. Не буду раскрывать все секреты, но кое-какие способы бороться с холодом у нас имеются».