В южнокорейском городе Пчёнчхан 9 февраля стартовали зимние Олимпийские игры. Zelenograd.ru собрал впечатления биатлониста из Зеленограда о тренировках, трассе, погоде и атмосфере вокруг российской сборной.
Российская сборная по биатлону прибыла в Корею за неделю до начала Игр. День на адаптацию и обустройство — и команда приступила к тренировкам.
«Мы тренируемся уже в темноте, солнце не греет. Я в понедельник [5 февраля], например, отморозил пальцы, — цитирует РИА Новости зеленоградского биатлониста Матвея Елисеева. — Естественно, я смотрел прогноз погоды, но экипировка специальная, поэтому нормально, однако стрелять трудно».
А вот темнота проблем не вносит, уточняет спортсмен: «Наоборот, стабильное освещение, ничего не меняется, что для стрельбы чуть проще. Но очень сильный ветер! Там поправка уже не спасет».
«Для спортсменов проблема заключается в том, что им нужно выступать в тонких перчатках — тех, в которых они привыкли стрелять на тренировках, — рассказал тренер сборной России по биатлону Николай Загурский. — Если перчатка хоть чуточку толще, человек перестает чувствовать спусковой крючок, возникают сложности с перезарядкой оружия. Не буду раскрывать все секреты, но кое-какие способы бороться с холодом у нас имеются».
«Трасса сама интересная, что хорошо — жесткая, — поделился своими впечатлениями Елисеев с РИА Новости. — На подъемах она немного в муку превращалась в понедельник [на тренировке], на подъемах лыжи вообще не едут ни у кого. Но, повторюсь, хорошо, что она жесткая».
Сетевое издание Sportbox.ru вживую собрало из разных источников информацию о пчёнчханском стадионе и его «злодействах».
Биатлонная трасса покрыта искусственным снегом, крайне сухим и очень мелкой текстуры. («Такого снега нет больше нигде».) Спуски и подъемы разной крутизны и пологости устроены так, что не передохнуть.
Стрельбище продувается со всех сторон, поскольку размещено на горном хребте между двумя морями, Желтым и Японским, а боковые брустверы столь невысокие, что «перед мишенями всегда торнадо». По наблюдениям тех, кто уже испытал трассу, за 25 секунд во время стрельбы направление ветра может поменяться трижды. В такой ситуации, пишет издание, бесполезно давать спортсмену подсказку относительно коррекционных щелчков на прицеле перед выходом на рубеж.
В понедельник, 5 февраля, в Пчёнчхане было -3 оС, которые при сильном ветре и высокой влажности сопоставимы с -10, а в темное время суток и того холоднее.
Но, как отмечает Sportbox.ru, «главное не то, что холодно и дует, а то, что можно заболеть». «Причем как раз команде ОАР этого и нельзя. У нас есть запасные винтовки с лыжами, но нет запасных спортсменов. Любая потеря — минус смешанная эстафета».
По этой же причине тренеры строжайше запретили нашим биатлонистам общение с прессой и болельщиками на улице. «Сейчас это создает слишком большой риск переохладиться и заболеть, а мы не имеем права рисковать никем из спортсменов: они у нас и так наперечет», — говорит Загурский.
Кроме того, по Корее сейчас гуляет очень заразный норовирус (кишечная инфекция). Карантина нет, и спортсменов вирус не коснулся, но все проинструктированы соблюдать личную гигиену тщательнее, чем обычно. Например, чаще мыть руки со специальными средствами.
«Первое ощущение было непонятным, потому что все бытовые приборы в квартирах, где мы живем, закрыты. Но это всего на пару недель, и все равно выглядит странно. Не хватает нормального шкафа, а также холодно», — говорит зеленоградский спортсмен.
Что касается обеспеченности, сообщает другой источник, на каждого биатлониста приходится по 15—20 пар лыж. Этого мало. Впрочем, российские лыжники обещали помочь с инвентарем и лыжной смазкой, если понадобится.
Первое состязание по биатлону состоится 10 февраля — женский спринт. По прогнозу, температура днем составит от 0 до +3 оС, которые будут ощущаться как -5 оС из-за западного ветра в 5,9 м/с. Влажность — 39%.
Мужской спринт пройдет на следующий день — 11-го. Дневная температура от 4 до 6 градусов ниже нуля при влажности в 48% и западном ветре в 6,7 м/с равнозначна -13 оС.
Правда, пока неизвестно, во всех ли гонках примут участие российские биатлонисты. «У нас их всего четверо» — как раз на смешанную эстафету, объяснил тренер биатлонной сборной Рикко Гросс.
Напомним, к зимним Играм-2018 допущено только четыре российских биатлониста вместо одиннадцати — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, а также два их тренера — Рикко Гросс и Николай Загурский. Бабиков и Елисеев, к слову, единственные неженатые и бездетные биатлонисты в отечественной сборной.
Всего приглашение в Пчёнчхан получили 169 российских спортсменов, и, после того как 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался изменить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске наших на Олимпиаду, этот состав уже не изменится. CAS отклонил иски 45 российских спортсменов и двух тренеров.
По требованиям МОК, россияне будут выступать в «нейтральном» статусе и под олимпийским флагом как «олимпийские спортсмены из России», то есть не могут использовать российскую символику и отечественный гимн.
«Мы всё равно приехали бороться — показывать то, на что мы способны, — говорит Елисеев. — Если не стремиться к высшему, то в принципе в спорте не обязательно быть… На любые соревнования нужно выходить с максимальным настроем. К тому же Олимпиада — это высшие соревнования. Психологически ощущаю ли прессинг? Ну немного непонятная ситуация… Это не прессинг, а давит непонятность…»
Зимние Игры-2018 проходят с 9 по 25 февраля.
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