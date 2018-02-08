В 19:09вооруженный мужчина в камуфляже и с балаклавой на голове зашел в зеленоградское отделение Московского кредитного банка в корпусе 1522, выстрелил в сторону офисного монитора электронной очереди, чтобы, как он затем сказал на допросе, все легли на пол. Направился во внутреннее помещение, прилегающее к кассе. Вернулся, зашел в кабинку и потребовал от кассира наличку. Вышел, чтобы прихватить из зала посетительницу, затащил ее в кабинку и повторил: «Наличку — или грохну!», наставив пистолет на заложницу и не обращая внимания на звуки сигнализации. Не получив ожидаемого, выстрелил в другой электронный монитор, висящий напротив, возмутился: «Ты чё, тупая там?»

Не сработало. Тогда пошел в зал офиса и, угрожая пистолетом сотрудницам, которые спрятались под столом, вновь несколько раз потребовал: «Кассу! И наличку!» Девушки из-под стола объяснили, что здесь нет ни кассы, ни денег. Ничего не добившись, налетчик двинулся к выходу, напоследок еще раз выстрелив в информационное табло.

«Там всё пошло не по плану», констатировал задержанный на допросе, поэтому сел в поджидавшую его на улице машину и отправился с подельником за рулем в Андреевку, где напал на два продуктовых магазина.

В 19:47 мужчина со скрытым балаклавой лицом зашел в помещение продуктового магазина «Север» во второй пристройке к дому 41 в Андреевке. Угрожая пистолетом 38-летней продавщице, открыто похитил из кассы 24,1 тысячи рублей.