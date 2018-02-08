Серия разбойных нападений произошла в соседних Зеленограде и Андреевке вечером 31 января. На все три преступления у злоумышленников ушло менее часа. Оперативники задержали подозреваемых — двух 21-летних молодых людей, у которых, кроме прочего, обнаружили при обысках небольшой оружейный арсенал.
Полиция обнародовала записи с камер видеонаблюдения в банке и одном из продуктовых магазинов, подвергшихся налётам.
В 19:09вооруженный мужчина в камуфляже и с балаклавой на голове зашел в зеленоградское отделение Московского кредитного банка в корпусе 1522, выстрелил в сторону офисного монитора электронной очереди, чтобы, как он затем сказал на допросе, все легли на пол. Направился во внутреннее помещение, прилегающее к кассе. Вернулся, зашел в кабинку и потребовал от кассира наличку. Вышел, чтобы прихватить из зала посетительницу, затащил ее в кабинку и повторил: «Наличку — или грохну!», наставив пистолет на заложницу и не обращая внимания на звуки сигнализации. Не получив ожидаемого, выстрелил в другой электронный монитор, висящий напротив, возмутился: «Ты чё, тупая там?»
Не сработало. Тогда пошел в зал офиса и, угрожая пистолетом сотрудницам, которые спрятались под столом, вновь несколько раз потребовал: «Кассу! И наличку!» Девушки из-под стола объяснили, что здесь нет ни кассы, ни денег. Ничего не добившись, налетчик двинулся к выходу, напоследок еще раз выстрелив в информационное табло.
«Там всё пошло не по плану», констатировал задержанный на допросе, поэтому сел в поджидавшую его на улице машину и отправился с подельником за рулем в Андреевку, где напал на два продуктовых магазина.
В 19:47 мужчина со скрытым балаклавой лицом зашел в помещение продуктового магазина «Север» во второй пристройке к дому 41 в Андреевке. Угрожая пистолетом 38-летней продавщице, открыто похитил из кассы 24,1 тысячи рублей.
Следующий налёт, в 20:05, был снова на продуктовый магазин «Продукты на двоих», расположенный в доме 13а в Андреевке. Как видно на записи камеры наблюдения, злоумышленник в камуфляже и балаклаве, держа на прицеле 60-летнюю продавщицу, перебрался через прилавок. Женщина отбежала в сторону и что-то бросила в вооруженного преступника, тот невозмутимо продолжил чистить кассу. Добыча — 6 тысяч рублей.
В обоих случаях преступник скрылся на автомобиле напарника. По видеонаблюдению оперативники выследили машину, в салоне которой при обыске обнаружили пневматический пистолет. В квартире самого налётчика нашли три единицы оружия, патроны, ножи, муляжи гранат и камуфляжный костюм.
На допросе задержанный сказал, что на преступление его толкнула «очень тяжелая болезнь родственника, которому срочно понадобились деньги на операцию».
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», максимальное наказание по которой — до 15 лет лишения свободы. Оба заключены под стражу.
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