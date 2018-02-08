Двое 22-летних жителей 424 корпуса заказали в «Якитории» суши с доставкой. Курьера встретили у подъезда, но платить за заказ (3200 рублей) не стали, а просто отобрали пакет с едой и ушли в подъезд.
Курьер вызвал полицию, и уже через семь минут любителей бесплатной еды задержали. Суши они съесть не успели. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, сообщили в агентстве «Москва».
Если вы или ваши знакомые работали на доставке еды, напишите в комментариях или на news@zelenograd.ru ваши истории. Самые интересные опубликуем.
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