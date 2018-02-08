Можем ли мы увидеть животную клетку в своём холодильнике? Все ли вещества состоят из молекул? Может ли дерево быть прочнее металла? Что болит при головной боли? Почему человек умнее животных и какими мифами обросли «органические продукты»? На этих и других вопросах теста участники акции («лаборанты») проверят свою естественно-научную картину мира и понимание базовых явлений из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.

По окончании теста лекцию с демонстрациями опытов для гостей прочтёт ведущий «Открытой лабораторной» («Завлаб») — геофизик, заместитель директора МИЭМ Высшей школы экономики, кандидат физико-математических наук Александр Костинский.

Акция продлится два с половиной часа (30 минут на выполнение заданий, 60 минут на их разбор, 60 минут на лекцию). Для участия нужно зарегистрироваться в группе «Открытая лабораторная в Зеленограде» ВКонтакте или на сайте Openlaba.com (на зеленоградской площадке акции). Возможна и регистрация на месте. Проход гостей в ДК МИЭТ откроют с 10:30.

Пробные небольшие тесты «Открытой лабораторной» доступны онлайн в общей группе акции ВКонтакте, за них можно получить призы, а также поучаствовать в конкурсах. Написать саму «Лабу» тоже можно будет онлайн - утром 10 февраля задания появятся на её сайте.

В Москве у «Открытой лабораторной» 17 площадок - в вузах (МФТИ, МИСиС, МИФИ), в Российском научном фонде, КЦ «ЗИЛ», Музее космонавтики и Биологическом музее им. Тимирязева, в «Иннопарках» и «Мастерславле», в Институте географии и Институте физики Земли, и т. д.. На каждой из площадок будет своя программа с лекциями от известных учёных, изобретателей и медиа-персон.

«Открытая лабораторная» — международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности. «Она поможет вам вспомнить все: откуда мы произошли, как устроена природа и как работает техника. Вы проверите, как ваша картина мира связана с его реальным устройством», поясняют организаторы акции. Массовая проверка научных знаний состоится во второй раз: в прошлом году участниками «Всероссийской лабораторной» стали более 15 тысяч человек. В этом году «Лаба» одновременно пройдёт пройдет в 45 российских городах и 15 странах. Партнеры акции: Российская академия наук, Российский научный фонд, агентство ТАСС, Издательство Манн, Иванов и Фербер, Кот Шредингера и другие.