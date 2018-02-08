«Каким вы представляете Зеленоград? Изумрудный город с волшебством улиц и домов, тайной хвойных лесов и журчащих ручьев, укромными ягодными полянами и белыми чайками, вьющими гнезда где-то на городских крышах? Наша выставка даёт всем желающим возможность увидеть наш город, вашими глазами!» — пишут организаторы конкурса.

Рисовать можно красками, мелками, карандашами, углём, сангиной, пастелью, тушью. Разрешается использовать смешанные техники работы. Затем участники заполняют электронную заявку на сайте и загружают фотографии или сканы работ (рекомендуемый размер — не менее 700 Кб и не более 2 Мб).

«Любой ребёнок может отправить нам свою картину, — прокомментировала Екатерина Сафохина, директор досугового центра „Энергия“. — В этом году Зеленоград отмечает свой 60-й день рождения, поэтому конкурс посвящен любимому городу. Зеленоградская природа, архитектурные решения — все это способствует развитию детского творчества, и мы надеемся, что жители поддержат тему конкурса. Любопытно, что ребята отразят в своих рисунках с большей охотой: любимые места или Зеленоград будущего?»

Награждение победителей состоится 7-16 марта — их определит жюри, состоящее из педагогов ИЗО и декоративно-прикладного творчества центра «Энергия» и Дворца творчества. Опубликовано положение конкурса, уточнить подробности можно по телефону 8(499)731-5220.

Подобный интернет-конкурс «Энергия» проводит уже во второй раз — в прошлом году он был посвящен Году экологии в России, и участвовать также пригласили всех желающих, независимо от уровня художественного мастерства. «Основная задача — привлечь как можно больше детей из нашего города и тем самым поддержать детское творчество. Нам даже удалось расширить возможности конкурса: в оргкомитет поступили работы из Зеленоградска (Калининградская область) и посёлка Барзас (Кемеровская область). Самой популярной оказалась номинация о животных — „Дикие и домашние“» , — рассказала Екатерина Сафохина. Рисунки на конкурс прислали более 100 авторов, награды получили 44 человека.