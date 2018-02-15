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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Голосовать на выборах 2018 можно по месту нахождения. Заявки принимают в МФЦ, ТИК и онлайн 15.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Новый порядок голосования по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта, установлен по всей стране. Проголосовать можно независимо от места регистрации, открепительных удостоверений не требуется — нужно только до 12 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, выбрав избирательный участок для голосования. Причина может быть любая: командировка, учеба или проживание не по прописке, её просят указать в заявлении, но подтверждать не надо.

Проще всего подать электронное заявление через портал госуслуг gosuslugi.ru. Система проверит верность указанных персональных данных, примет заявление, выдаст отрывной талон с указанием адреса «нового» участка. Его не нужно будет предъявлять на самом участке.

С заявлением можно обратиться лично в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК, в Зеленограде их пять по числу районов ) или в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ, их тоже пять) с паспортом гражданина России. А с 25 февраля по 12 марта — в любую участковую избирательную комиссию (УИК, адреса на карте и в списке ЦИК России или по бесплатному номеру ЦИК 8(800)707-2018).

После подачи заявления избиратель временно исключается из списка на «старом» участке и включается на «новом». Вся информация собирается в государственной автоматизированной системе «Выборы». В Центральной избирательной комиссии заявили, что система автономна и защищена от хакерских атак. За день до голосования каждая участковая избирательная комиссия получает информацию со списком избирателей, учитывая тех кто включен по заявлению, и тех, кто временно из неё исключён по заявлению.

Те, кто написал заявление, но в день выборов никуда не уехал, смогут проголосовать и на своем «старом» участке. Нужно прийти на него с паспортом в день выборов. Члены комиссии обязаны проверить, не проголосовал ли такой избиратель на «новом» участке, куда писал заявление — это займет время, придётся подождать. Штраф за неоднократное голосование составляет 30 тысяч рублей (часть 2 статьи 5.22 КоАП РФ).

Тем, кто намерен голосовать на участке по прописке, в день выборов нужно, как обычно, прийти с паспортом и проголосовать. Россияне смогут также проголосовать в любой стране, где в день выборов президента России будут открыты участки для голосования — таких «иностранных» участков будет 370.

Центризбирком получил около 172 тысяч заявлений о голосовании по месту пребывания за первые сутки после появления этой возможности для граждан РФ. В Подмосковье также активно идёт приём заявлений. «Все наши многофункциональные центры готовы к предоставлению этой услуги. Эта услуга действительно важна для наших граждан, для граждан Подмосковья и для тех, кто сегодня находится на территории Московской области», сообщил директор «Московского областного МФЦ» Михаил Анисимов.

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