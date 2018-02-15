Новый порядок голосования по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта, установлен по всей стране. Проголосовать можно независимо от места регистрации, открепительных удостоверений не требуется — нужно только до 12 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, выбрав избирательный участок для голосования. Причина может быть любая: командировка, учеба или проживание не по прописке, её просят указать в заявлении, но подтверждать не надо.

Проще всего подать электронное заявление через портал госуслуг gosuslugi.ru. Система проверит верность указанных персональных данных, примет заявление, выдаст отрывной талон с указанием адреса «нового» участка. Его не нужно будет предъявлять на самом участке.

С заявлением можно обратиться лично в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК, в Зеленограде их пять по числу районов ) или в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ, их тоже пять) с паспортом гражданина России. А с 25 февраля по 12 марта — в любую участковую избирательную комиссию (УИК, адреса на карте и в списке ЦИК России или по бесплатному номеру ЦИК 8(800)707-2018).

После подачи заявления избиратель временно исключается из списка на «старом» участке и включается на «новом». Вся информация собирается в государственной автоматизированной системе «Выборы». В Центральной избирательной комиссии заявили, что система автономна и защищена от хакерских атак. За день до голосования каждая участковая избирательная комиссия получает информацию со списком избирателей, учитывая тех кто включен по заявлению, и тех, кто временно из неё исключён по заявлению.

Те, кто написал заявление, но в день выборов никуда не уехал, смогут проголосовать и на своем «старом» участке. Нужно прийти на него с паспортом в день выборов. Члены комиссии обязаны проверить, не проголосовал ли такой избиратель на «новом» участке, куда писал заявление — это займет время, придётся подождать. Штраф за неоднократное голосование составляет 30 тысяч рублей (часть 2 статьи 5.22 КоАП РФ).

Тем, кто намерен голосовать на участке по прописке, в день выборов нужно, как обычно, прийти с паспортом и проголосовать. Россияне смогут также проголосовать в любой стране, где в день выборов президента России будут открыты участки для голосования — таких «иностранных» участков будет 370.

Центризбирком получил около 172 тысяч заявлений о голосовании по месту пребывания за первые сутки после появления этой возможности для граждан РФ. В Подмосковье также активно идёт приём заявлений. «Все наши многофункциональные центры готовы к предоставлению этой услуги. Эта услуга действительно важна для наших граждан, для граждан Подмосковья и для тех, кто сегодня находится на территории Московской области», сообщил директор «Московского областного МФЦ» Михаил Анисимов.