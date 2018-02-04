Программа «Рождественское чудо» включает в себя православные песнопения на канонические тексты («Отче наш», А. Киселева, «Величит душа моя Господа» А. Рюккера, «Хвалите имя Господне», Н. Бутомо), детские колядки и рождественские колыбельные песни.

Исполнение программы детьми и взрослыми («Хор мам», «Ансамбль выпускников») «всегда отличается удивительной слаженностью хоровых партий, идеальной уравновешенностью тембров, выразительностью и музыкальностью» , — отмечают в Зеленоградском Дворце творчества, где хор занимается уже не одно десятилетие. «Особенность хоров МХЦ „Лель“ — их умение исполнять такие утонченные динамические оттенки, как „пиано“ и „пианиссимо“, что придает звучанию коллективов трепетность и некую музыкально-акварельную дымку» (видеозаписи своих выступлений и занятий хор публикует на станице ВКонтакте).

Зеленоградский старший хор инструментального отделения «Мелодия» детской музыкальной школы №71 и старший хор Капеллы мальчиков «Орлята» детской музыкальной школы имени Мусоргского также стали лауреатами фестиваля первой степени, а руководитель «Орлят» Андрей Чернецов получил диплом «Лучшего дириджёра» и диплом «За мастерство и профессионализм в создании переложений для детского хора».

Юрий Суколенов, руководитель старшего хора Музыкально-хорового центра «Лель» был удостоен диплома «За большой вклад в развитие хорового творчества».

Младший хор Капеллы мальчиков «Орлята» жюри отметило в числе лауреатов второй степени, как и хор «Верность» зеленоградской школы 1353, дуэт Дениса Верхотурова и Глеба Фёдорова из ДМШ имени Мусоргского, юношеский ансамбль «Vita nova» Капеллы мальчиков и юношей «Орлята» из Культурного центра «Зеленоград». Солист Сергей Чмырёв из ДМШ имени Мусоргского получил звание лауреата третьей степени.