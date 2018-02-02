«ЗелМедЦентр» расширяет сеть косметических салонов, работающих в концепции аппаратной косметологии. В центре функционирует более 10 современных аппаратов, направленных на коррекцию кожи лица и тела, удаление морщин, татуировок, нежелательных волос, пигментации и т. д.