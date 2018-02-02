«ЗелМедЦентр» расширяет сеть косметических салонов, работающих в концепции аппаратной косметологии. В центре функционирует более 10 современных аппаратов, направленных на коррекцию кожи лица и тела, удаление морщин, татуировок, нежелательных волос, пигментации и т. д.
Наибольшим спросом пользуются методики безоперационного удаления жировых отложений в проблемных местах, лимфодренажа; высокоэффективная инъекционная терапия при преждевременном старении.
Предполагаемый график работы 10:00-20:00
По вопросу предложения помещений звоните: +7(915)309-46-56 (Валерий Павлович)
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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