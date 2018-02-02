МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Крупной медицинской фирме требуется помещение на 1 этаже 50-60 м2 с отдельным входом для открытия косметологического отделения 02.02.2018 Зелмедцентр Реклама

«ЗелМедЦентр» расширяет сеть косметических салонов, работающих в концепции аппаратной косметологии. В центре функционирует более 10 современных аппаратов, направленных на коррекцию кожи лица и тела, удаление морщин, татуировок, нежелательных волос, пигментации и т. д.

Наибольшим спросом пользуются методики безоперационного удаления жировых отложений в проблемных местах, лимфодренажа; высокоэффективная инъекционная терапия при преждевременном старении.

Предполагаемый график работы 10:00-20:00

По вопросу предложения помещений звоните: +7(915)309-46-56 (Валерий Павлович)

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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