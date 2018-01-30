4 февраля в 10.05 студия «Палитра увлечений» приглашает вас на мастер-класс по живописи маслом «с нуля» «Воздушные шары».
Вас ждет пошаговое написание картины под руководством профессионального художника-педагога, приятная творческая атмосфера в кругу единомышленников, эмоциональная разгрузка, а в завершение — красивая картина, написанная вами!
Стоимость участия 2500 руб. по системе «все включено». При оплате более, чем за 3 дня — 2200 руб.
Для многодетных семей — 1500 руб.
Запись на занятие по телефону: 8(495)763-86-15
4 февраля в 14.00 студия «Палитра увлечений» приглашает желающих на семинар «Искусство японских гейш» (14+)
Семинар для женщин. Эксклюзивно! 2,5 часа интересной беседы о 10 секретах притягательности гейш и практические упражнения. Грация движений, притягательная речь, искусство воздействовать взглядом, искусство прикосновений — это только малая часть содержания нашей встречи!
Стоимость участия 1500 руб.
Школа «Палитра увлечений»: Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 2, ТЦ «Савелки», ком. 319.
Запись на занятие по телефону: 8(495)763 86 15
https://palitrauvl.ru/
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В январе
-
Скидка на плитку 10%