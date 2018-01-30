Вас ждет пошаговое написание картины под руководством профессионального художника-педагога, приятная творческая атмосфера в кругу единомышленников, эмоциональная разгрузка, а в завершение — красивая картина, написанная вами!

Стоимость участия 2500 руб. по системе «все включено». При оплате более, чем за 3 дня — 2200 руб.

Для многодетных семей — 1500 руб.



Запись на занятие по телефону: 8(495)763-86-15



4 февраля в 14.00 студия «Палитра увлечений» приглашает желающих на семинар «Искусство японских гейш» (14+)