МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Семинар «Искусство японских гейш» и мастер-класс по картине «Воздушные шары» в студии «Палитра увлечений» 30.01.2018 студия «Палитра увлечений» Реклама

4 февраля в 10.05 студия «Палитра увлечений» приглашает вас на мастер-класс по живописи маслом «с нуля» «Воздушные шары».

Вас ждет пошаговое написание картины под руководством профессионального художника-педагога, приятная творческая атмосфера в кругу единомышленников, эмоциональная разгрузка, а в завершение — красивая картина, написанная вами!
Стоимость участия 2500 руб. по системе «все включено». При оплате более, чем за 3 дня — 2200 руб.
Для многодетных семей — 1500 руб.

Запись на занятие по телефону: 8(495)763-86-15

4 февраля в 14.00 студия «Палитра увлечений» приглашает желающих на семинар «Искусство японских гейш» (14+)

Семинар для женщин. Эксклюзивно! 2,5 часа интересной беседы о 10 секретах притягательности гейш и практические упражнения. Грация движений, притягательная речь, искусство воздействовать взглядом, искусство прикосновений — это только малая часть содержания нашей встречи!

Стоимость участия 1500 руб.

Школа «Палитра увлечений»: Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 2, ТЦ «Савелки», ком. 319.

Запись на занятие по телефону: 8(495)763 86 15
https://palitrauvl.ru/

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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