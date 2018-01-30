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Новые проездные для «Ласточек» появятся с 1 февраля 30.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Это абонементы «ежедневно» и «по рабочим дням» на 15 календарных дней. Сейчас такие проездные действуют 5 и 30 дней («ежедневно») и 30 дней «по рабочим дням».

Новые абонементы на 15 дней для проезда в скоростных «Ласточках» удобны тем, кто уходит в отпуск в первой или второй половине месяца, или просто не уверен в своих планах на месяц вперёд, считает генеральный директор «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» Олег Федотов. Проездной «ежедневно» на 15 дней из Крюково в Москву будет стоить 3200 рублей — почти на 60% дешевле общей стоимости ежедневных поездок в течение этого времени, если покупать разовые билеты.

Стоимость всех абонементных билетов на «Ласточку»

Кроме упомянутых проездных, в «Ласточках» действуют абонементы «по выходным» на 30 дней и «на определённые даты». Проездных на обычные электрички больше — есть абонементы на 10, 20, 25, 150, 180 дней, на год. Есть и абонементы на количество поездок. Правда, при поездках от Крюково ими воспользоваться пока нельзя — они действуют только на станциях с турникетами.

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