МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Суперрассрочка в Столплит Хоум 26.01.2018 Столплит Хоум Реклама

Качественно — не значит дорого! Живи удобно сейчас, комфорт нельзя отложить на завтра.

Приобретай в Столплит Хоум интерьер спроектированный персонально для тебя!

*Кредит предоставляется совместно с банком-партнером ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 15 марта 2012 г. Кредит «0-0-24_новый». Кредит выдается на приобретение мебели. Сумма кредита от 1 500 до 500 000 рублей. Срок кредита 6, 12, 16, 18 или 24 месяца. Первоначальный взнос 0%, 10%, 20%, 30%, 40% или 50% от стоимости приобретаемого товара. Процентная ставка за пользование кредитом зависит от суммы первоначального взноса, уплаченного Заемщиком в кассу Торговой организации, и срока Кредита и составляет от 7,45% до 37,96% годовых. При соблюдении клиентом условий кредитного договора не происходит удорожания приобретенного в кредит товара за счет предоставляемой торговой организацией скидки на товар в размере 7,5% от его розничной цены. Подробности у менеджеров-консультантов в магазинах розничной сети. Рассрочка не распространяется на акционные товары со скидкой.

«Столплит Хоум» — это сеть гипермаркетов мебели и аксессуаров для дома. В наших гипермаркетах представлена мебель для любых целей и на любой вкус.

Кухни, гостиные, спальни, прихожие, детские, кабинеты — выберите понравившиеся позиции, и опытные менеджеры создадут ваш будущий интерьер в 3D бесплатно!

Огромный выбор аксессуаров добавит удобство и уют в ваш дом.

В сети регулярно проводятся акции, для наших постоянных покупателей существует программа лояльности.

Приходите и почувствуйте себя как дома! В гипермаркете мебели «Столплит Хоум» всегда царит атмосфера уюта и гостеприимства.

Ждем Вас по адресу: Химки, микрорайон Сходня, 6-км Новосходненского ш., ТЦ «ИДЕЯ мебель»

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Телефон: 8(495)640-84-41.

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

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декупажа, украшений

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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