«Столплит Хоум» — это сеть гипермаркетов мебели и аксессуаров для дома. В наших гипермаркетах представлена мебель для любых целей и на любой вкус.

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