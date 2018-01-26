Качественно — не значит дорого! Живи удобно сейчас, комфорт нельзя отложить на завтра.
Приобретай в Столплит Хоум интерьер спроектированный персонально для тебя!
«Столплит Хоум» — это сеть гипермаркетов мебели и аксессуаров для дома. В наших гипермаркетах представлена мебель для любых целей и на любой вкус.
Кухни, гостиные, спальни, прихожие, детские, кабинеты — выберите понравившиеся позиции, и опытные менеджеры создадут ваш будущий интерьер в 3D бесплатно!
Огромный выбор аксессуаров добавит удобство и уют в ваш дом.
В сети регулярно проводятся акции, для наших постоянных покупателей существует программа лояльности.
Приходите и почувствуйте себя как дома! В гипермаркете мебели «Столплит Хоум» всегда царит атмосфера уюта и гостеприимства.
Ждем Вас по адресу: Химки, микрорайон Сходня, 6-км Новосходненского ш., ТЦ «ИДЕЯ мебель»
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Телефон: 8(495)640-84-41.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !