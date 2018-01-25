UPD. Мальчик нашелся благодаря ориентировке в соцсетях. Родные и «Лиза Алерт» благодарят всех за помощь.

Пропал 13-летний Никита Кузнецов. Мальчик вышел из дома в деревне Парфёново Солнечногорского района в среду, 24 января, около 9:30.

Был в куртке зеленого цвета, темно-синих теплых брюках и ботинках «Экко» серого цвета.

Приметы. Рост 165 сантиметров, плотного телосложения, европейского типа. Волосы русые, коротко стрижен. Глаза — серо-зеленые, носит очки в черной оправе.