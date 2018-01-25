UPD. Мальчик нашелся благодаря ориентировке в соцсетях. Родные и «Лиза Алерт» благодарят всех за помощь.
Пропал 13-летний Никита Кузнецов. Мальчик вышел из дома в деревне Парфёново Солнечногорского района в среду, 24 января, около 9:30.
Был в куртке зеленого цвета, темно-синих теплых брюках и ботинках «Экко» серого цвета.
Приметы. Рост 165 сантиметров, плотного телосложения, европейского типа. Волосы русые, коротко стрижен. Глаза — серо-зеленые, носит очки в черной оправе.
Если вам что-либо известно о местонахождении Никиты Кузнецова, просьба — сообщить по телефонам: 8-496-264-48-19 (отдел уголовного розыска); 8-495-994-15-15 (дежурная часть); 8-985-483-85-85 (родственники), 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.
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