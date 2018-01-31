Масштабное благоустройство запланировали по этим адресам в управе Силино: ремонт местных проездов, устройство газонов и тротуарных ограждений, обновление детских площадок, новые скамейки, ремонт бортового камня, газонных ограждений, контейнерной площадки. А экопарковку заменят на асфальт.

Корпус 1132 (схема работ): в проезде вокруг корпуса 1132 запланирован ремонт асфальта. Во дворе дома поставят новый детский игровой комплекс, качели, балансир, карусель, песочницы, 11 скамеек и урны. В проезде возле площадки установят двух «лежачих полицейских». Экопарковку около дома решили заменить на асфальт — видимо, газонные решетки дороже в обслуживании и убирать их сложнее. Схема работ возле корпуса 1132.

Корпус 1012 (схема работ): возле этого корпуса примерно тот же состав игровой площадки, как у 1132, но скамеек будет — 18. Кроме того, здесь заменят асфальтовое и травяное покрытие на спортивной площадке, отремонтируют асфальт в парковочных карманах и на пешеходной дорожке, расширят проезд между корпусом 1012 и клубом «Радуга».

План благоустройства у корпусов 1012 и 1132 ранее утвердили депутаты района Силино. Работы оцениваются в 9,7 миллионов рублей.