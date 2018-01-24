Электропоезд будет отправляться из Крюково в 9:26 и прибывать на Ленинградский вокзал в 9:57. Еще одна «Ласточка» пойдет из Москвы в 10:05 с прибытием в Крюково в 10:41.

Поезда будут останавливаться на Сходне и в Химках. Две новые «Ласточки» назначены для удобства пассажиров и снижения нагрузок на существующие электрички, сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Из Зеленограда в Москву в промежуток с 9 до 10 утра по рабочим дням будут отправляться три скоростных поезда и пять обычных электричек со средним интервалом около 7,5 минут, отметил генеральный директор МТППК Олег Федотов. Сейчас на участке Москва — Крюково — Тверь курсирует 39,5 пар поездов «Ласточка» (пара — это «туда» и «обратно»).