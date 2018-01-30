С нового года упростились требования к образовательным услугам, которые можно оплатить материнским капиталом: больше не требуется обязательная государственная аккредитация учебных программ, снято и возрастное ограничение — раньше потратить материнский капитал можно было на образование детей старше полутора лет, теперь он доступен для родителей в любое время. Zelenograd.ru выяснял, как на практике воспользоваться новыми возможностями.

В 2018 году вступили в силу изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», как сообщил Пенсионный фонд России, а также изменения в правилах направления средств материнского капитала на образование детей. Упрощены требования к образовательным организациям, услуги которых можно оплатить материнским капиталом. Теперь родители вправе выбрать любую организацию, имеющую лицензию на оказание образовательных услуг, без обязательного условия госаккредитации учебных программ. Распоряжаться средствами материнского капитала родители теперь могут в любое время после получения сертификата, а не после достижения ребёнком возраста полутора лет, как было раньше.

В крупном частном образовательном комплексе Зеленограда (в 4 микрорайоне) Zelenograd.ru подтвердили возможность и готовность оформить годовалого ребёнка с оплатой материнским капиталом. В коммерческом детском саду с яслями (в 20 микрорайоне) сообщили, что знают про изменения в законодательстве, но на сегодняшний день имеют внутреннее распоряжение не заключать договора с оплатой материнским капиталом. Объяснили это общими словами об отсутствии договорённости с пенсионным фондом.

В зеленоградском Пенсионном фонде подтверждают, что изменения вступили в законную силу, и никакой практики «договорённости» не существует. Видимо, организации, которые получили право принимать оплату из средств материнского капитала, пока только начинают осваивать новые возможности.

Если учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность, не зарегистрировано как индивидуальный предприниматель, в договоре есть формулировка «осуществляется присмотр и уход» — препятствий со стороны ПФ быть не должно, пояснили в фонде. Родителю нужно заключить договор с детским садом, подписать дополнительное соглашение об оплате материнским капиталом и с пакетом других документов обратиться в ПФ. На рассмотрение обращения отводится два месяца.

На вопрос, можно ли оплатить дополнительные занятия в развивающем центре, имеющем лицензию образовательной организации, — например, занятия с логопедом, — в Пенсионном фонде точного ответа не дали, сославшись на необходимость оценки договора штатным юристом. «Можно прийти в фонд на консультацию, принести незаполненный бланк договора и лицензию развивающего центра для предварительной юридической оценки документов», — сообщил сотрудник фонда.