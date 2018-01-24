Невероятное шоу представит у ТРЦ «Зеленопарк» один из крупнейших российских передвижных цирков. В программе — номера с крокодилами, удавами, питонами, нубийскими козликами и даже редкими животными — тигрольвами. А также мотофристайл в шаре, воздушные гимнасты, удивительные фокусы и трюки, акробаты на колесе страха и многое другое.
«Максимус» — современный, по-настоящему шикарный цирк-шапито на 1500 мест, с новейшим сценическим освещением, прекрасным звуком и номерами в лучших русских цирковых традициях. Новая программа сопровождается невероятными спецэффектами, а один из самых ярких номеров шоу — трюки в железном шаре в исполнении мотокаскадеров «Русские витязи».
Всё представление на арене цирка — веселый клоун Шиндрик из цирка Юрия Никулина. В антракте можно сфотографироваться с тиграми, львами (настоящими!), собаками, перекусить в цирковом буфете, порадовать детей сладкой ватой и аквагримом.
Новая программа длится 2 часа 20 минут, антракт — 25 минут. Билеты можно купить на сайте цирка или в кассе возле «Зеленопарка» — она находится на парковке со стороны «Леруа Мерлен». Новая акция: при покупке второго взрослого билета дети до 11 лет проходят бесплатно! Акция действует только при покупке билетов в кассе цирка, при покупке онлайн билеты по этой акции не продаются. Детей до трех лет пускают бесплатно в любом случае. Кассы работают с 10:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).
В «Зеленопарк» можно добраться на бесплатном автобусе, который идет от Крюковской площади.
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