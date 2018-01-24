Новая программа длится 2 часа 20 минут, антракт — 25 минут. Билеты можно купить на сайте цирка или в кассе возле «Зеленопарка» — она находится на парковке со стороны «Леруа Мерлен». Новая акция: при покупке второго взрослого билета дети до 11 лет проходят бесплатно! Акция действует только при покупке билетов в кассе цирка, при покупке онлайн билеты по этой акции не продаются. Детей до трех лет пускают бесплатно в любом случае. Кассы работают с 10:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).

В «Зеленопарк» можно добраться на бесплатном автобусе, который идет от Крюковской площади.

http://circus-maximus.ru/

https://vk.com/club16936556