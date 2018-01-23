Командный кубок тоже достался зеленоградской «Орбите», которая за три дня соревнований одержала пять побед. В финал вышли две московские команды — «Орбита» и «Стерх», победил Зеленоград со счётом 5:3.

«Зеленоградцы приехали с внушительной группой поддержки, есть даже флаги и специальная атрибутика, — рассказывает в репортаже корреспондент „Ника-ТВ“. — Для начинающих спортсменов соревнования — праздник, официальные состязания проводятся редко, а игровой опыт незаменим».

«Это огромная практика для ребят, — подтвердил тренер зеленоградской „Орбиты“ Геннадий Артемьев. — Детям этот турнир был очень нужен, собрались сильные соперники».

По окончании каждого матча награждали лучших игроков каждой команды, а по итогам всего турнира вручили призы лучшему вратарю, защитнику, бомбардиру и приз зрительских симпатий. В списки лучших попали и другие зеленоградцы: Владислав Ибрагимов, Лаврентий Вайнбендер, Сергей Даниелян, Иван Жаринов, Егор Кузьминский, Егор Захаров, Кирилл Ивашковский, Даниил Плужников, Дмитрий Толочин.