Хоккейный кубок Motokaluga.ru среди юных хоккеистов провела 19-21 января калужская спортивная школа «Космос». Участвовали шесть команд 2009 года рождения из Москвы, Зеленограда и ближайших областей. «Это не просто турнир, а праздник хоккея» , — объявили организаторы и включили в программу тест-драйв квадротехники и другие развлечения. А главным призом лучшему игроку турнира стал квадроцикл — его завоевал зеленоградец Владислав Ибрагимов.
Командный кубок тоже достался зеленоградской «Орбите», которая за три дня соревнований одержала пять побед. В финал вышли две московские команды — «Орбита» и «Стерх», победил Зеленоград со счётом 5:3.
«Зеленоградцы приехали с внушительной группой поддержки, есть даже флаги и специальная атрибутика, — рассказывает в репортаже корреспондент „Ника-ТВ“. — Для начинающих спортсменов соревнования — праздник, официальные состязания проводятся редко, а игровой опыт незаменим».
«Это огромная практика для ребят, — подтвердил тренер зеленоградской „Орбиты“ Геннадий Артемьев. — Детям этот турнир был очень нужен, собрались сильные соперники».
По окончании каждого матча награждали лучших игроков каждой команды, а по итогам всего турнира вручили призы лучшему вратарю, защитнику, бомбардиру и приз зрительских симпатий. В списки лучших попали и другие зеленоградцы: Владислав Ибрагимов, Лаврентий Вайнбендер, Сергей Даниелян, Иван Жаринов, Егор Кузьминский, Егор Захаров, Кирилл Ивашковский, Даниил Плужников, Дмитрий Толочин.
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