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Художники устроили чёрно-белую вечеринку (с красной икрой). Фото 23.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Выставка графики «Акцент в черно-белом» завершилась в во Дворце творчества необычной «чёрно-белой вечеринкой» для авторов — художников из Зеленограда. Экспозицию составляли их рисунки, керамика, скульптура и эмали, демонстрирующие возможности черно-белой гаммы и разные графические техники. Закрытие выставки тоже сделали монохромным: чёрно-белый дресс-код и фуршет, перфомансы и песни под гитару.

На вечеринке побывала фотокорреспондент Zelenograd.ru Екатерина Сподаренко.

«Как и в работах авторов, на закрытии выставки мы разрешили небольшой цветовой акцент» , — рассказала Zelenograd.ru Мария Чугунова, руководитель «Студии керамики» Дворца творчества, идейный вдохновитель и куратор проекта.

Для гостей объявили лотерею, в которую разыгрывали буклеты с экспонатами выставки, работы художников и магниты с зарисовками Рембрандта.

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