Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для школьников 5-11 классов и студентов колледжей стартовала в конце ноября. Из 7500 участников отборочного тура 1377 прошли в финал, а призерами и победителями стали 209 человек. Анастасия Коркина заняла третье место среди учащихся девятых классов.

«Девочка из очень хорошей культурной семьи. До 9-го класса в течение шести лет занималась балетом в детской хореографической школе «Фуэте», — поделилась Ирина Сычёва. По мнению педагога, это говорит об упорстве и настойчивости.

Когда в школу пришла информация об олимпиаде, учитель и ученица без раздумий решили принять в ней участие. «Начали готовиться: я поделилась с Настей тем теоретическим материалом, которым владею сама, просмотрели рекомендуемые сайты для подготовки, порешали задачи…» — вспоминает классный руководитель. В отборочном туре Анастасия выступила блестяще, а потом отличилась и в заключительном онлайн-туре. Ирина Сычёва получила благодарность за подготовку школьницы к Олимпиаде.

Очень активная, по словам её учительницы, Настя рисует и танцует, много читает, обожает готовить, особенно десерты, и увлекается пробежками, в семье вместе смотрят кино. Девушка с удовольствием присоединяется к внешкольной деятельности, второй год подряд участвует в метапредметной олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» — и побеждает.

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности проводится в рамках проекта Министерства финансов РФ по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России. Это открытая некоммерческая междисциплинарная олимпиада. На решение заданий каждого из туров отводится три часа. Тематика типовых заданий — от бюджета семьи и функций денег до исторических фактов и цитат философов, есть даже ребусы и кроссворды из экономических терминов. Каждое задание, как правило, сопровождает подсказка, популярно объясняющая значение разных финансовых понятий и процессов.

Организаторы олимпиады считают, что соревнования должны помочь преодолеть стереотипы и страхи в области финансовой активности, сделать общество компетентнее в финансах. По данным межстранового исследования 2017 года, за последние три года уровень осведомлённости российских подростков в этой сфере резко вырос.