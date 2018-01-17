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Движение по Панфиловскому проспекту в сторону Москвы и по Солнечной аллее в сторону Крюково парализовано 17.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Авария произошла на Панфиловском проспекте около 7:40. Закрыт левый и средний ряд в сторону Москвы в районе перекрестка с улицей Полагушина. Поворот на улицу Болдов ручей перекрыт. К 8:15 пробка растянулась до эстакады, а к 8:30 движение по Панфиловскому в сторону Москвы практически остановилось. К 8:50 из-за еще нескольких ДТП встала и Солнечная аллея в сторону Крюково. Текущее состояние дороги на карте:

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