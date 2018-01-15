Сообщество «Волонтерская помощь Зеленоград» ставит целью объединить тех, кому нужна помощь, с людьми, готовыми помогать — в Зеленограде и окрестностях. Группа открытая, в неё могут вступить все желающие. В фотоальбоме «Отдам в дар!» публикуют фотографии вещей, которые отдаются бесплатно. Волонтеры могут предложить свою помощь, а нуждающиеся попросить о помощи.

«Помощь может быть самая разная — найти одинокой матери коляску или питание для ребенка, отдать в дар ненужную одежду или детские товары, отвезти или привезти необходимые лекарства, купить продукты, пообщаться с одиноким стариком», — рассказывает администратор группы Валерия Гречина.

Не успела группа заработать, в неё стали поступать просьбы: зеленоградец, больной острой дыхательной недостаточностью и ожидающий пересадки лёгких, попросил забрать для него анализ из поликлиники 201 — сам он редко выходит из дома. Обращаются за помощью и жители близлежащих районов Подмосковья и Москвы.

«Мы планируем проводить благотворительные акции и ярмарки и освещать на странице группы информацию о благотворительных проектах города», — добавляет Валерия.

Группа посвящается памяти Ларисы Соколовой — молодой девушки из Зеленограда, которая болела муковисцидозом. Она не пережила операцию по трансплантацию легких, но объединила много людей вокруг себя, как сообщается на странице группы: «Даже после смерти она продолжает заботиться о других — мама раздает ее вещи, лекарства и оборудование нуждающимся».

