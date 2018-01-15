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Зеленоградская группа волонтерской помощи появилась ВКонтакте. Здесь можно помочь или попросить о помощи 15.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Сообщество «Волонтерская помощь Зеленоград» ставит целью объединить тех, кому нужна помощь, с людьми, готовыми помогать — в Зеленограде и окрестностях. Группа открытая, в неё могут вступить все желающие. В фотоальбоме «Отдам в дар!» публикуют фотографии вещей, которые отдаются бесплатно. Волонтеры могут предложить свою помощь, а нуждающиеся попросить о помощи.

«Помощь может быть самая разная — найти одинокой матери коляску или питание для ребенка, отдать в дар ненужную одежду или детские товары, отвезти или привезти необходимые лекарства, купить продукты, пообщаться с одиноким стариком», — рассказывает администратор группы Валерия Гречина.

Не успела группа заработать, в неё стали поступать просьбы: зеленоградец, больной острой дыхательной недостаточностью и ожидающий пересадки лёгких, попросил забрать для него анализ из поликлиники 201 — сам он редко выходит из дома. Обращаются за помощью и жители близлежащих районов Подмосковья и Москвы.

«Мы планируем проводить благотворительные акции и ярмарки и освещать на странице группы информацию о благотворительных проектах города», — добавляет Валерия.

Группа посвящается памяти Ларисы Соколовой — молодой девушки из Зеленограда, которая болела муковисцидозом. Она не пережила операцию по трансплантацию легких, но объединила много людей вокруг себя, как сообщается на странице группы: «Даже после смерти она продолжает заботиться о других — мама раздает ее вещи, лекарства и оборудование нуждающимся».

В Зеленограде уже действует несколько благотворительных сообществ. Группа «Добрые сердца Зеленограда» занимается сбором вещей и передачей их людям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, в том числе в российской глубинке. Группа «Твори добро!«, которую организовала педагог школы 1557 Анна Симакова, собирала под Новый год подарки для маленьких пациентов Морозовской больницы и детей-сирот в Звенигороде. Группа «Все Вместе» (Ассоциация социально ориентированных НКО Зеленограда) провела накануне праздников большую благотворительную ярмарку в ДК (КЦ) «Зеленоград», собрала и развезла подарки одиноким зеленоградским долгожителям.

Постоянно работает в городе официальный пункт бесплатного приема и выдачи вещей для детей-сирот и малообеспеченных семей (корпус 205а), входящий в систему столичного департамента соцзащиты.

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