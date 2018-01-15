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Бесплатную студию кукольного театра для детей 4-9 лет открывает клуб «Заря» 15.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Творческая студия театра кукол «Рукавичка» досугового центра «Заря» (корпус 233) приглашает на занятия дошкольников 4-6 лет и школьников 7-9 лет. Детей познакомят с теневым и кукольным театром, научат работать с куклами за ширмой, разовьют актерское мастерство и пластичность движений. Занятия начнутся с 18 января по четвергам и воскресеньям (школьники 17:00—18:30, дошколята 18:30—19:30).

vk.com/gbuzarya

Дошколята в игровой форме будут ставить мини-спектакли с перчаточными куклами под стихи и потешки. В программе уроков артикуляционная и пальчиковая гимнастика, игры, викторины. Школьники будут участвовать в театральных постановках по мотивам народного творчества, обучаться сценической речи.

Курс занятий в студии рассчитан на два года. Вести их будет педагог с пятилетним стажем Инна Шарама, закончившая театральный колледж по направлению «кукольное искусство».

«Дети 4-6 лет лучше воспринимают игровую форму занятий, 45 минут работы с куклой им не выдержать. Мы 10 минут занимаемся пальчиковой гимнастикой — играем пальцами, потом 10 минут работаем с куклой, играем, потом викторину могу организовать, отдыхаем, делаем дыхательную гимнастику, идёт постоянная смена деятельности. Я считаю важным индивидуальный подход — способности могут быть не очевидны, их можно развить», — рассказала педагог Zelenograd.ru.

У школьной группы занятия будут длиться полтора часа, запланированы спектакли «Теремок», «Три медведя», «Репка» — ребята смогут показать их на открытых концертах в «Заре». Ребят, за время обучения проявивших талант и интерес к театру, педагог направит во взрослую студию «Вектор», в которой можно будет поучиться на конферансье, проводить мероприятия, выступать в театральных постановках.

Педагог пригласила всех желающих на пробные уроки до оформления в студию. Для этого нужно связаться по телефону 8(499)736-4310 (досуговый центр «Заря») и уточнить детали у администратора.

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