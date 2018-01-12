Заливкой льда и поддержанием катков в рабочем состоянии занимаются районные «Жилищники».

"Мы получили поручение от префектуры подготовить катки в четыре дня к эксплуатации, к понедельнику должны быть готовы", — рассказали в «Жилищнике» района Силино (10-12 микрорайоны, 4 катка с естественным льдом). Сейчас на катках трамбуют снег, потому будут заливать лёд и шлифовать его.

В «Жилищнике» района Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны, 2 катка с естественным льдом) высказались, что мороз еще недостаточно сильный, к тому же идёт снег. «Как можно залить каток? Чтобы лёд застыл, нужно -10 градусов. В течении ближайших четырёх дней обещают заморозки, если так и будет, катки зальём, и они заработают».

Катки в Савёлках (3, 5 микрорайоны и МЖК, 3 катка с естественным льдом) уже пытались заливать, но всё растаяло. «Мы каждый день заливаем катки и чистим, и сегодня (11 января — Zelenograd.ru) вышли чистить. Утром пытались залить, но снег пошёл, попробуем вечером», — говорят в «Жилищнике» района Савёлки. По мнению специалистов, естественный лёд не держится при -3, оптимальная температура —10-15, и точные сроки готовности катков назвать пока сложно. «У нас по регламентным работам две недели на восстановление катка, если держится такая температура. Конечно, сделаем быстрее, если температура позволит».

С 10 января интенсивно заливают дважды в сутки катки в Матушкино (1, 2 и 4 микрорайоны, 4 катка с естественным льдом). «К понедельнику будем готовы выпускать людей», — предполагают в «Жилищнике».

В «новом» городе (14-23 микрорайоны, 3 катка с естественным льдом) уже залитые катки, как и везде, испортились под новогодними дождями. «Сейчас в максимальном объёме восстанавливаем. Если погода позволит, на следующей неделе откроем», — пообещали в «Жилищнике» Крюково.