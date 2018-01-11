С 30 декабря прекратили работу зеленоградский центр исполнения заказов (ЦИЗ) «Юлмарта» в корпусе 900 и пункт самовывоза на площади Юности. Не работает также доставка в Зеленоград, а по всей Москве и Подмосковью действуют только четыре ЦИЗа — ближайший к Зеленограду находится у метро «Войковская», там же функционирует отдел гарантийного ремонта и возврата.

Перерыв в работе двух зеленоградских точек «Юлмарта» носит временный характер, утверждают на горячей линии компании, то же самое говорят и про большинство московских точек — все они закрыты «в связи с переходом на новое юридическое лицо». Сроки возобновления работы не называются: «Информация появится на сайте, как только будут переоформлены все документы». Курьерская доставка тоже ограничена временно столичными адресами внутри МКАД и тоже, по словам операторов, в будущем возобновится для зеленоградцев, но прогнозов, как скоро, нет.

Пункты выдачи заказов «Юлмарта» ушли на каникулы с 27 декабря, несмотря на многочисленные объявленные акции сроком по 31 декабря включительно. По отзывам покупателей, пункты закрыли без объявления причин и выдачи уже оформленных и даже оплаченных заказов, за которыми люди приходили перед Новым годом — многие стремились купить подарки для близких. 28-30 декабря работали всего несколько московских ЦИЗов: «Магазин на Войковской, предновогодний ад. Работает одна касса из трех. Очередь огромная. […] Кассирша некоторым отстоявшим эту огромную очередь людям заявляет, что она „сегодня весь день одна, обращайтесь к руководству, которое всех сократило“».

29 декабря последний день работал ЦИЗ в Зеленограде (Солнечная аллея, корпус 900, «Перекрёсток», второй этаж).

Гарантийные отделы, в которых принимали уже купленные товары на возврат или сервисное обслуживание, были закрыты с 25 декабря (кроме отдела в ЦИЗ Коломенская) «в связи с проведением плановой годовой инвентаризации». Два гарантийных отдела в Москве, в том числе в ЦИЗ Войковская, обещали открыть 11 января.

Группа компаний «Юлмарт», крупный ритейлер на российском рынке электронной коммерции, на 2017 год содержал свыше 400 пунктов продаж более чем в 240 городах страны и предлагал широкий ассортимент товаров, от электроники и бытовой техники до мебели, спорттоваров, игрушек и хозяйственных товаров.

Летом зеленоградский ЦИЗ «Юлмарта» уже закрывался на три недели «по техническим причинам» (компания не уточняла, как надолго, предполагалось, что насовсем), но затем он заработал вновь. 16 августа закрыли пункт один из двух пунктов выдачи заказов «Юлмарта» — в Андреевке, остался единственный пункт на площади Юности.

В последних числах декабря в СМИ появилась информация о том, что зимние каникулы «Юлмарта» — не просто каникулы: интернет-магазин сокращает более 25% персонала и количество торговых точек. Часть сотрудников с 2018 года выведут в новое юридическое лицо, писал РБК со ссылкой на источники в компании и её материнских структурах — бизнес «Юлмарта» уже несколько месяцев переводится, в частности, на ООО «Юлмаркет» с целью освободить его от обязательств перед кредиторами и влияния других акционеров, между которыми возник внутрикорпоративный конфликт. Одновременно ритейлер оптимизирует торговую сеть, закрывая нерентабельные центры исполнения заказов, часть из них выставлена на продажу. 9 января РБК сообщил о приостановке работы «Юлмарта» в нескольких регионах, опираясь на пресс-релиз компании, в котором говорилось о «программе сокращения издержек» и «временном закрытии объектов на модернизацию». Заработают ли после модернизации все пункты выдачи заказов или только часть из них — неизвестно.

Тем временем зеленоградцы в соцсетях обсуждают переход к другим популярным интернет-продавцам, например, покупки и цены «Озона» (20 пунктов выдачи в Зеленограде), Onlinetrade.ru (три пункта самовывоза) и «Ситилинка» (два пункта самовывоза).