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Бесплатно прививать животных от бешенства начали в Зеленограде. Адреса и расписание 11.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская ветеринарная станция снова начала вакцинацию собак и кошек от бешенства — в районных диспетчерских и на передвижных пунктах. Прививочная кампания продлится до 20 октября.

Животных бесплатно прививают от бешенства по будням с 16:00 до 19:00, по субботам — с 11:00 до 14:00. Вакцинация проходит в помещениях районных диспетчерских и на мобильных пунктах, которые будут приезжать в 23 микрорайон, Малино и Алабушево.

График работы и адреса прививочных пунктов

При проведении вакцинации ветеринары ставят отметки в рабочий журнал и ветеринарный паспорт животного (если его нет, паспорт заводят). Прививка дает иммунитет на 2-3 года, но ветеринары советуют делать её ежегодно, если животное находится в неблагополучном по бешенству районе.

На территории Зеленограда случаев бешенства животных нет уже четвертый год. Но рядом, в области, ситуация напряженная. В октябре в Солнечногорском районе был объявлен третий за год карантин после того, как бездомная собака загрызла зараженную бешенством лису.

Бешенство — смертельное для человека и животных инфекционное заболевание. Этот вирус вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга). Передаётся со слюной при укусе больным животным. К вирусу бешенства восприимчивы все теплокровные животные.

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