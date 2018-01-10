Открылся хозяйственный магазин «Все для дома и ремонта» корпусе 813.
Большой выбор обоев, сантехники, электрики, краски, лаков, сухих смесей, люстр, инструментов, посуды и множество других необходимых в хозяйстве вещей.
График работы магазина ежедневно с 9:00—20:00 часов. без перерыва и выходных
Мы знаем как сделать Ваш дом уютным!
Существует накопительная система скидок, работает доставка.
Зеленоград, корпус 813 (вход со стороны дороги, на месте магазина «Книги»)
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