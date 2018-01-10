Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Новый хозяйственный магазин открылся в Зеленограде 10.01.2018 хозяйственный магазин «Все для дома и ремонта» Реклама

Открылся хозяйственный магазин «Все для дома и ремонта» корпусе 813.

Большой выбор обоев, сантехники, электрики, краски, лаков, сухих смесей, люстр, инструментов, посуды и множество других необходимых в хозяйстве вещей.

График работы магазина ежедневно с 9:00—20:00 часов. без перерыва и выходных

Мы знаем как сделать Ваш дом уютным!

Существует накопительная система скидок, работает доставка.

Зеленоград, корпус 813 (вход со стороны дороги, на месте магазина «Книги»)

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