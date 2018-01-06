28 сентября молодые люди находились в Зеленограде. Когда истратили все деньги, решили разжиться наличностью, ограбив прохожего. Приметили мужчину с рюкзаком, проследили за ним и напали в безлюдном месте у корпуса 1411, где расположен детский садик. Подошли со спины, несколько раз ударили жертву по голове неопознанным предметом, после чего похитили рюкзак и скрылись.

Пострадавший, 42-летний житель Московской области, обратился с заявлением в полицию. С его слов, в рюкзаке находился кошелек с пятью тысячами рублей, мобильный телефон и продукты.

Уличная камера видеонаблюдения запечатлела молодых людей перед нападением и сразу после. На записи видно, как эти двое наблюдают за прохожим. Через какое-то время они возвращаются со стороны, в которую ушел мужчина, и на ходу изучают содержимое бумажника.

Полиция установила личности грабителей — ими оказались 22- и 23-летний приезжие. Задержанным предъявили обвинение и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 «Разбой».