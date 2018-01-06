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Зеленоградец зарезал знакомого, позвонил в полицию и выбросился из окна 06.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Мужчина обратился по телефону в полицию с признанием в убийстве, которое совершил «из-за личных разногласий со своим знакомым». Завершив звонок, 48-летний зеленоградец свел счеты с жизнью. Его тело с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружили рядом с домом, где совершено преступление, сообщает следственный комитет.

Трагический инцидент произошел в корпусе 1005, уточнил для Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

По информации «Пятого канала», мужчина был неравнодушен к алкоголю. Предположительно, в ночь на 5 января он выпивал дома в компании знакомого. Между собутыльниками вспыхнула ссора, хозяин квартиры схватил нож и несколько раз вонзил в оппонента.

Тело 35-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями нашли в указанной по телефону квартире.

Сообщив правоохранительным органам о совершенном им преступлении, звонивший выбросился из окна высотки.

По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело по одноименной статье УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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