Трагический инцидент произошел в корпусе 1005, уточнил для Zelenograd.ru источник в правоохранительных органах.

По информации «Пятого канала», мужчина был неравнодушен к алкоголю. Предположительно, в ночь на 5 января он выпивал дома в компании знакомого. Между собутыльниками вспыхнула ссора, хозяин квартиры схватил нож и несколько раз вонзил в оппонента.

Тело 35-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями нашли в указанной по телефону квартире.

Сообщив правоохранительным органам о совершенном им преступлении, звонивший выбросился из окна высотки.

По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело по одноименной статье УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.