Автомобиль Ford Transit «Индеец 29459-01» под управлением 50-летнего зеленоградца врезался в мачту городского освещения в промзоне. Напротив строения 9 дома 25 при повороте с Проектируемого проезда № 707 на Заводскую улицу, двигаясь в сторону Малинской, водитель не справился с управлением. В результате столкновения машины с препятствием в виде столба пострадал пассажир, находившийся в салоне фургона. Мужчину с различными травмами доставили в больницу.
Авария произошла около десяти часов вечера 1 января и стала первой в списке зеленоградских дорожно-транспортных инцидентов с пострадавшими, попавших в сводку в новом, 2018-м, году.
В ГИБДД не уточнили, был ли трезв водитель и находился ли при исполнении служебных обязанностей. Однако напомнили о необходимости «быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы».
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