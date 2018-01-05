Автомобиль Ford Transit «Индеец 29459-01» под управлением 50-летнего зеленоградца врезался в мачту городского освещения в промзоне. Напротив строения 9 дома 25 при повороте с Проектируемого проезда № 707 на Заводскую улицу, двигаясь в сторону Малинской, водитель не справился с управлением. В результате столкновения машины с препятствием в виде столба пострадал пассажир, находившийся в салоне фургона. Мужчину с различными травмами доставили в больницу.

Авария произошла около десяти часов вечера 1 января и стала первой в списке зеленоградских дорожно-транспортных инцидентов с пострадавшими, попавших в сводку в новом, 2018-м, году.