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Ель придавила дровосека в лесу под Поваровкой 04.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Высокое дерево упало на 53-летнего мужчину в лесополосе рядом с поселком Поваровка Солнечногорского района. Пострадавшего доставили в ренимацию.

Несчастный случай произошел в среду, 3 января, около 14:30.

Местный житель решил пополнить запас дров, для чего в одиночку отправился в лес. Попытка свалить приглянувшуюся ель закончилась трагично: огромный сухостой рухнул прямо на дровосека. Придавленный к земле, мужчина все же сумел достать телефон и позвонил родным, а те, в свою очередь, вызвали подмогу, сообщил Zelenograd.ru источник, близкий к спасательным службам.

Прибывшие на место сотрудники ПСО-29 и областного центра медицины катастроф вызволили пострадавшего из-под мощного дерева и доставили к машине «скорой помощи» — нести пришлось около километра. Мужчину госпитализировали в районную больницу, уточняет РИАМО со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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