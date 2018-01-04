Высокое дерево упало на 53-летнего мужчину в лесополосе рядом с поселком Поваровка Солнечногорского района. Пострадавшего доставили в ренимацию.

Несчастный случай произошел в среду, 3 января, около 14:30.

Местный житель решил пополнить запас дров, для чего в одиночку отправился в лес. Попытка свалить приглянувшуюся ель закончилась трагично: огромный сухостой рухнул прямо на дровосека. Придавленный к земле, мужчина все же сумел достать телефон и позвонил родным, а те, в свою очередь, вызвали подмогу, сообщил Zelenograd.ru источник, близкий к спасательным службам.

Прибывшие на место сотрудники ПСО-29 и областного центра медицины катастроф вызволили пострадавшего из-под мощного дерева и доставили к машине «скорой помощи» — нести пришлось около километра. Мужчину госпитализировали в районную больницу, уточняет РИАМО со ссылкой на источник в медицинских кругах.