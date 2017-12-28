Полиция разыскивает 25-летнюю жительницу Зеленограда. Мария Нагель, проживающая в корпусе 250, ушла из дома в понедельник, 25 декабря, после чего связь с ней была потеряна.

Приметы. На вид девушке от 22 до 25 лет. Рост 180 см, худощавая. Длинные светлые волосы. Глаза — серо-зеленые.

Особые приметы. За правым ухом татуировка в виде звезд, на левой лопатке надпись на латыни Per aspera ad astra (через тернии к звездам).

Была одета в синюю джинсовую куртку и синие джинсы, обута в серые угги.