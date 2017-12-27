— Я никогда не был профессиональным спортсменом. Начал лет с 14 — просто решил стать сильнее и пошел на турники. Тогда даже не умел подтягиваться, да и вообще ничего не умел. Занимался на них долго, научился делать всевозможные элементы.

Потом поступил в МИЭТ, начал ходить в качалку, и постепенно это переросло во что-то большее, чем просто интерес и стало стилем жизни. Последние годы занимаюсь бодибилдингом на любительском уровне.

В основном занимаюсь в тренажерном зале, хожу минимум три раза в неделю, по два часа на одну тренировку. Слежу за питанием, режимом дня, здоровым сном.

В 2016 году выступал на соревнованиях по Московской области в категории «Пляжный бодибилдинг».

Сейчас я прошел в финал соревнований «Русский ниндзя». Это первое телешоу, в котором я участвую. Мне позвонила сестра, сказала, что по «Первому каналу» увидела приглашение о наборе на кастинг. Я записался и прошел. Особых тренировок для подготовки не делал, разве что скинул в весе килограмма два, чтобы было легче проходить испытания.