26-летний зеленоградец Владимир Григорьев рассказал Zelenograd.ru, как инженеру по производству микросхем удалось пройти в финал телешоу «Русский ниндзя».
— Я никогда не был профессиональным спортсменом. Начал лет с 14 — просто решил стать сильнее и пошел на турники. Тогда даже не умел подтягиваться, да и вообще ничего не умел. Занимался на них долго, научился делать всевозможные элементы.
Потом поступил в МИЭТ, начал ходить в качалку, и постепенно это переросло во что-то большее, чем просто интерес и стало стилем жизни. Последние годы занимаюсь бодибилдингом на любительском уровне.
В основном занимаюсь в тренажерном зале, хожу минимум три раза в неделю, по два часа на одну тренировку. Слежу за питанием, режимом дня, здоровым сном.
В 2016 году выступал на соревнованиях по Московской области в категории «Пляжный бодибилдинг».
Сейчас я прошел в финал соревнований «Русский ниндзя». Это первое телешоу, в котором я участвую. Мне позвонила сестра, сказала, что по «Первому каналу» увидела приглашение о наборе на кастинг. Я записался и прошел. Особых тренировок для подготовки не делал, разве что скинул в весе килограмма два, чтобы было легче проходить испытания.
В начале шоу было около 300 человек, до финала дошло 22 человека. На кастинг приходило раз в 10, а может, и в 20 больше, так что я много кого обошел. Эмоции и ощущения непередаваемые – новые друзья, знакомства, интересные люди вокруг: мастера спорта, известные гимнасты, циркачи.
Мне было очень интересно попробовать себя на такой трассе, и, тем более, «засветиться» на «Первом канале» - это, может быть, даже была мечта. Многие меня знают под псевдонимом «Русский Тарзан» - я выиграл шоу «Стань Тарзаном» на известном фитнесс-канале «Бодимания», поэтому камера и съемки был для меня не в новинку.
Самым сложным моментом испытаний для меня было крутящееся бревно, по которому надо было пробежать. Когда я стоял за сценой, мне было психологически очень сложно понять, как надо ловить баланс. Но оказалось, это просто.
Если будет еще подобное шоу, с удовольствием пойду на кастинг, попробую себя еще раз, на каком бы канале оно ни было.
Что я чувствую? Главное, что родители мной гордятся, остальное уже не так важно.
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