Жертвой ограбления стала 12-летняя девочка в одном из жилых дворов Зеленограда. Злоумышленник выхватил у ребенка мобильный телефон и скрылся.
Дерзкое преступление произошло рядом с корпусом 1512 средь бела дня, около двух часов в пятницу, 22 декабря. Момент его совершения и побег грабителя записали уличные камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как две школьницы идут по пешеходной дорожке, навстречу им — мужчина. Оказавших друг перед другом, все останавливаются. Предположительно, незнакомец что-то спросил у девочек, одна из них достала телефон — и в то же мгновение мужчина вырвал его из рук владелицы.
Девочка побежала за грабителем, но через несколько метров споткнулась и упала, а злоумышленник успел скрыться. Его добычей стал IPhone 5S в серебристом корпусе.
Поиски преступника продолжаются, полиция и родные пострадавшей школьницы просят оказать содействие в розыске грабителя и похищенного имущества. Если вам что-либо известно, можно позвонить оперативным дежурным по телефонам: 8 (499) 733-04-10 или 8-916-502-74-29.
Еще один инцидент с кражей телефона у ребенка произошел весной этого года. Вор-карманник вытащил из куртки девочки смартфон за 60 тысяч рублей. В апреле полиция обнародовала фото подозреваемого, а в мае задержала ранее судимого 43-летнего жителя Зеленограда.
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