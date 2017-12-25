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Грабитель похитил у школьницы айфон в 15-м микрорайоне 25.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Жертвой ограбления стала 12-летняя девочка в одном из жилых дворов Зеленограда. Злоумышленник выхватил у ребенка мобильный телефон и скрылся.

Дерзкое преступление произошло рядом с корпусом 1512 средь бела дня, около двух часов в пятницу, 22 декабря. Момент его совершения и побег грабителя записали уличные камеры видеонаблюдения.

Записи с камер наружного видеонаблюдения, переснятые с монитора

На записи видно, как две школьницы идут по пешеходной дорожке, навстречу им — мужчина. Оказавших друг перед другом, все останавливаются. Предположительно, незнакомец что-то спросил у девочек, одна из них достала телефон — и в то же мгновение мужчина вырвал его из рук владелицы.

Девочка побежала за грабителем, но через несколько метров споткнулась и упала, а злоумышленник успел скрыться. Его добычей стал IPhone 5S в серебристом корпусе.

Поиски преступника продолжаются, полиция и родные пострадавшей школьницы просят оказать содействие в розыске грабителя и похищенного имущества. Если вам что-либо известно, можно позвонить оперативным дежурным по телефонам: 8 (499) 733-04-10 или 8-916-502-74-29.

Подозреваемый попал в объектив камеры домофона

Еще один инцидент с кражей телефона у ребенка произошел весной этого года. Вор-карманник вытащил из куртки девочки смартфон за 60 тысяч рублей. В апреле полиция обнародовала фото подозреваемого, а в мае задержала ранее судимого 43-летнего жителя Зеленограда.

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