На записи видно, как две школьницы идут по пешеходной дорожке, навстречу им — мужчина. Оказавших друг перед другом, все останавливаются. Предположительно, незнакомец что-то спросил у девочек, одна из них достала телефон — и в то же мгновение мужчина вырвал его из рук владелицы.

Девочка побежала за грабителем, но через несколько метров споткнулась и упала, а злоумышленник успел скрыться. Его добычей стал IPhone 5S в серебристом корпусе.

Поиски преступника продолжаются, полиция и родные пострадавшей школьницы просят оказать содействие в розыске грабителя и похищенного имущества. Если вам что-либо известно, можно позвонить оперативным дежурным по телефонам: 8 (499) 733-04-10 или 8-916-502-74-29.