Семья в этот день была не дома: уехали к друзьям на день рождения. Вернулись к пепелищу. Сгорели вещи, документы, мебель — да всё, по сути. В квартире хранились также вещи бабушки — мамы погибшего. Она лишь недавно переехала жить к другой внучке, так что большая часть имущества оставалась на прежнем месте жительства.

Подруги дочки погибшего тут же обратились через интернет с призывом о помощи — и за один день незнакомые, но неравнодушные люди собрали для погорельцев необходимую одежду: для мамы, папы, малыша и бабушки.

Но полуторагодовалому мальчику всё еще нужно детское питание и подгузники (размер — на ребенка 9—14 кг).

Сейчас основные заботы — похороны и ремонт. Нужны любые стройматериалы, мебель, какие-то бытовые вещи: от посуды до постельных принадлежностей.

Временно семья остановилась у родной сестры мамы ребенка во втором микрорайоне, которая также воспитывает мальчика-детсадовца и к которой раньше переехала бабушка. Вскоре переберутся за город, на дачу, пока будут собирать на ремонт и восстанавливать зеленоградскую квартиру.

Узнать, что сейчас необходимо и чем еще помочь семье, можно у подруг мамы малыша, написав личное сообщение во «ВКонтакте» либо по телефону: Карина Ельцова (8-929-994-89-69) и Женя Казанцева (8-985-149-66-61).