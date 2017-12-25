Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Семья с маленьким ребенком осталась без всего после пожара в 1-м микрорайоне. Нужна помощь 25.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар забрал жизнь человека и уничтожил практически всё, что находилось в доме.

В сгоревшей однокомнатной квартире проживала семья с полуторагодовалым сынишкой и его 55-летним дедушкой по маме. Молодые — в гостиной, погибший — на кухне. Там, в очаге пожара, его и нашли спасатели. Трагедия случилась вечером в воскресенье, 24 декабря, в 1-м микрорайоне Зеленограда, в корпусе 164.

Владимир Стебунов / "Подслушано Зеленоград" / vk.com/overhear.zelenograd

Семья в этот день была не дома: уехали к друзьям на день рождения. Вернулись к пепелищу. Сгорели вещи, документы, мебель — да всё, по сути. В квартире хранились также вещи бабушки — мамы погибшего. Она лишь недавно переехала жить к другой внучке, так что большая часть имущества оставалась на прежнем месте жительства.

Подруги дочки погибшего тут же обратились через интернет с призывом о помощи — и за один день незнакомые, но неравнодушные люди собрали для погорельцев необходимую одежду: для мамы, папы, малыша и бабушки.

Но полуторагодовалому мальчику всё еще нужно детское питание и подгузники (размер — на ребенка 9—14 кг).

Сейчас основные заботы — похороны и ремонт. Нужны любые стройматериалы, мебель, какие-то бытовые вещи: от посуды до постельных принадлежностей.

Временно семья остановилась у родной сестры мамы ребенка во втором микрорайоне, которая также воспитывает мальчика-детсадовца и к которой раньше переехала бабушка. Вскоре переберутся за город, на дачу, пока будут собирать на ремонт и восстанавливать зеленоградскую квартиру.

Узнать, что сейчас необходимо и чем еще помочь семье, можно у подруг мамы малыша, написав личное сообщение во «ВКонтакте» либо по телефону: Карина Ельцова (8-929-994-89-69) и Женя Казанцева (8-985-149-66-61).

 Реклама
Кулинария «Парим-Варим» открылась в 4 микрорайоне. Смотрите, что там продается. Объявления
Дед Мороз в Столице раздал весь мешок подарков Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама