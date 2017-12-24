Один человек погиб, десятерых спасли и семерых вывели из дома во время пожара в 1-м микрорайоне.

Сообщение о том, что на четвертом этаже в первом подъезде корпуса 164 горит квартира, поступило на пульт в 18:23 в воскресенье, 24 декабря. К 14-этажке оперативно прибыли несколько пожарных расчетов, и в 18:45 пожар был локализован, а в 19:01 — ликвидирован. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, причины возгорания выясняются.

При обследовании горящей однокомнатной квартиры пожарные обнаружили на кухне труп мужчины, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Из квартир, расположенных выше, эвакуировали десять человек.

По рассказам очевидцев, проезд к дому был затруднен из-за припаркованных во дворе автомобилей.

Всего в тушении приняли участие 35 пожарных, на месте также работали две бригады «скорой» — шесть человек.