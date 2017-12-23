В воскресенье, 24 декабря (14:00—18:00) в Центральной плазе «Зеленопарка» начнёт работать Приёмная Деда Мороза, а в лаундж-зоне напротив магазина Zara (17:00—18:00) всех ждут на новогоднюю елку «Сказка про сундук, Кощея и Новый год». До 13 января продлится новогодняя акция с розыгрышем призов за чеки от покупок в «Зеленопарке» на сумму от 5000 рублей.

Часы работы «Зеленопарка» с 22 декабря меняются в преддверии Нового года: до 30 декабря, а затем с 1 по 14 января весь торгово-развлекательный центр будет работать до 23:00 (1 января с 12:00). Супермаркет «Ашан» 22 и 23 декабря работает до 24:00, как и 29-30 декабря.

В «Меге» в выходные 23 и 24 декабря на корнере Kenwood проходят мастер-классы по росписи имбирного печенья, новогоднему латте арту, дегустация горячего шоколада и конкурс на скорость нарезки салата «Оливье». Детей и родителей приглашают 23 и 24 декабря (11:00—20:00) на бесплатный праздник от Lego: презентацию набора для конструирования и программирования LEGO® Boost, во время которой детям предложат задания и раздадут призы.