В ТРЦ «Зеленопарк» открылся магазин «Я хочу Италию», турагентство ANEX Tour и мастерская «Дом быта», а также Приёмная Деда Мороза в Центральной плазе. «Мега» ждёт гостей на бесплатные праздники от Lego и Kenwood, на новогоднюю ярмарку, ёлочный базар и в Дом Деда Мороза, а с 28 декабря рядом с «Мегой» заработает большой открытый каток. В Зеленограде «Научный уикенд» проводит в эти выходные магазин телескопов и микроскопов Observer в ТК «Панфиловском».
Новый магазин «Я хочу Италию» в «Зеленопарке» предлагает женскую одежду из качественных тканей по доступным ценам. «Особенно по вкусу этот бренд придется девушкам, которые любят оригинальный декор и новаторский дизайн», утверждают в ТРЦ. Туроператор с 20-летним опытом ANEX Tour открыл в «Зеленопарке» свой офис. А неделей раньше здесь открылась мастерская «Дом быта», где можно оперативно отремонтировать обувь, телефон, часы, сделать срочный дубликат ключей.
В воскресенье, 24 декабря (14:00—18:00) в Центральной плазе «Зеленопарка» начнёт работать Приёмная Деда Мороза, а в лаундж-зоне напротив магазина Zara (17:00—18:00) всех ждут на новогоднюю елку «Сказка про сундук, Кощея и Новый год». До 13 января продлится новогодняя акция с розыгрышем призов за чеки от покупок в «Зеленопарке» на сумму от 5000 рублей.
Часы работы «Зеленопарка» с 22 декабря меняются в преддверии Нового года: до 30 декабря, а затем с 1 по 14 января весь торгово-развлекательный центр будет работать до 23:00 (1 января с 12:00). Супермаркет «Ашан» 22 и 23 декабря работает до 24:00, как и 29-30 декабря.
В «Меге» в выходные 23 и 24 декабря на корнере Kenwood проходят мастер-классы по росписи имбирного печенья, новогоднему латте арту, дегустация горячего шоколада и конкурс на скорость нарезки салата «Оливье». Детей и родителей приглашают 23 и 24 декабря (11:00—20:00) на бесплатный праздник от Lego: презентацию набора для конструирования и программирования LEGO® Boost, во время которой детям предложат задания и раздадут призы.
До 8 января на фудкорте «Меги» проходит новогодняя ярмарка, а до 31 декабря на улице со стороны Новокуркино работает ёлочный базар. До 30 декабря возле центральной стойки информации действует Фотозона ИКЕА, где можно сфотографироваться в новогоднем интерьере и бесплатно получить праздничную открытку со своей фотографией. Дом Деда Мороза тоже ждёт гостей — до 7 января, а до 31 декабря продолжается акция «Меги» и благотворительного фонда «Старость в радость» по сбору подарков для одиноких стариков.
До 30 декабря «Мега», «Стокманн» и «Ашан» работают до полуночи, опубликованы часы работы магазинов мегамолла на новогодние праздники.
ТК «Панфиловский» приглашает зеленоградцев на бесплатный предновогодний «Научный уикенд» 23 и 24 декабря (15:00—19:00), который проводит магазин телескопов и микроскопов Observer — на первом этаже, у лифтов. Детей и взрослых познакомят с работой микроскопов и научат различать разнообразные микропрепараты.
23, 24, 30 и 31 декабря посетители «Панфиловского» смогут встретит Деда Мороза с большим мешком подарков. «Не забудьте приготовить стихотворение! Мы приготовили подарки и взрослым, и детям», — сообщает торговый комплекс.
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