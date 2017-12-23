Комментировать
Открытия недели: итальянский бутик, турагентство и «Дом быта» в «Зеленопарке», новогодняя ярмарка в «Меге», научный уикенд в «Панфиловском» 23.12.2017 ZELENOGRAD.RU

В ТРЦ «Зеленопарк» открылся магазин «Я хочу Италию», турагентство ANEX Tour и мастерская «Дом быта», а также Приёмная Деда Мороза в Центральной плазе. «Мега» ждёт гостей на бесплатные праздники от Lego и Kenwood, на новогоднюю ярмарку, ёлочный базар и в Дом Деда Мороза, а с 28 декабря рядом с «Мегой» заработает большой открытый каток. В Зеленограде «Научный уикенд» проводит в эти выходные магазин телескопов и микроскопов Observer в ТК «Панфиловском».

Новый магазин «Я хочу Италию» в «Зеленопарке» предлагает женскую одежду из качественных тканей по доступным ценам. «Особенно по вкусу этот бренд придется девушкам, которые любят оригинальный декор и новаторский дизайн», утверждают в ТРЦ. Туроператор с 20-летним опытом ANEX Tour открыл в «Зеленопарке» свой офис. А неделей раньше здесь открылась мастерская «Дом быта», где можно оперативно отремонтировать обувь, телефон, часы, сделать срочный дубликат ключей.

В воскресенье, 24 декабря (14:00—18:00) в Центральной плазе «Зеленопарка» начнёт работать Приёмная Деда Мороза, а в лаундж-зоне напротив магазина Zara (17:00—18:00) всех ждут на новогоднюю елку «Сказка про сундук, Кощея и Новый год». До 13 января продлится новогодняя акция с розыгрышем призов за чеки от покупок в «Зеленопарке» на сумму от 5000 рублей.

Часы работы «Зеленопарка» с 22 декабря меняются в преддверии Нового года: до 30 декабря, а затем с 1 по 14 января весь торгово-развлекательный центр будет работать до 23:00 (1 января с 12:00). Супермаркет «Ашан» 22 и 23 декабря работает до 24:00, как и 29-30 декабря.

В «Меге» в выходные 23 и 24 декабря на корнере Kenwood проходят мастер-классы по росписи имбирного печенья, новогоднему латте арту, дегустация горячего шоколада и конкурс на скорость нарезки салата «Оливье». Детей и родителей приглашают 23 и 24 декабря (11:00—20:00) на бесплатный праздник от Lego: презентацию набора для конструирования и программирования LEGO® Boost, во время которой детям предложат задания и раздадут призы.

До 8 января на фудкорте «Меги» проходит новогодняя ярмарка, а до 31 декабря на улице со стороны Новокуркино работает ёлочный базар. До 30 декабря возле центральной стойки информации действует Фотозона ИКЕА, где можно сфотографироваться в новогоднем интерьере и бесплатно получить праздничную открытку со своей фотографией. Дом Деда Мороза тоже ждёт гостей — до 7 января, а до 31 декабря продолжается акция «Меги» и благотворительного фонда «Старость в радость» по сбору подарков для одиноких стариков.

До 30 декабря «Мега», «Стокманн» и «Ашан» работают до полуночи, опубликованы часы работы магазинов мегамолла на новогодние праздники.

ТК «Панфиловский» приглашает зеленоградцев на бесплатный предновогодний «Научный уикенд» 23 и 24 декабря (15:00—19:00), который проводит магазин телескопов и микроскопов Observer — на первом этаже, у лифтов. Детей и взрослых познакомят с работой микроскопов и научат различать разнообразные микропрепараты.

vk.com/tk.panfilovsky

23, 24, 30 и 31 декабря посетители «Панфиловского» смогут встретит Деда Мороза с большим мешком подарков. «Не забудьте приготовить стихотворение! Мы приготовили подарки и взрослым, и детям», — сообщает торговый комплекс.

 Реклама
Центр детской и взрослой стоматологии — Новогодние скидки и акции Объявления
«Никор» поздравляет зеленоградцев с Новым годом и объявляет о традиционных рождественских скидках Объявления
Новогодние ёлки в цирке «Максимус» возле «Зеленопарка» начнутся с 23 декабря. Билеты можно купить on-line. Объявления
Косметологический салон «Хризантема» — Новогодние сертификаты и скидки на авторские программы коррекции лица и фигуры Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама