Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Заработало прикрепление ребенка к поликлинике через портал mos.ru 22.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Раньше для прикрепления ребенка надо было приходить в поликлинику, теперь достаточно передать данные медицинского полиса, и свидетельства о рождении и другие сведения через портал государственных услуг Москвы.

После входа на сайт госуслуг надо заполнить в личном кабинете блок «Дети», где указывается фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, серия и номер свидетельства о рождении ребенка. Эти данные в течение суток проверят в Управлении ЗАГС Москвы, и, если все заполнено верно, пользователь сможет подать заявление на прикрепление. Далее в разделе «Здоровье» надо написать паспортные данные родителя и ребенка (если он старше 14 лет), адрес прописки и проживания, сведения об оформленном в Москве полисе ОМС и свидетельстве о рождении ребенка. Все данные из личного кабинета система вставит сама, сканировать документы не нужно — надо ввести их номера. Если у ребенка не московский полис, то для его замены сначала надо обратиться в страховую компанию.

При подаче заявления на прикрепление через портал госуслуг система сама подберет ближайшие к месту проживания поликлиники. Но прикрепиться можно к любой из 40 детских поликлиник и трех поликлинических детских отделений при больницах. Впрочем, в Зеленограде одна детская поликлиника с несколькими филиалами.

Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней. Уведомление о завершении процедуры придет в личный кабинет и по электронной почте, пользователь также получит смс-сообщение от Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Новогодние ёлки в цирке «Максимус» возле «Зеленопарка» начнутся с 23 декабря. Билеты можно купить on-line. Объявления
Косметологический салон «Хризантема» — Новогодние сертификаты и скидки на авторские программы коррекции лица и фигуры Объявления
Бесплатные новогодние ёлки и спектакли в ТК «Панфиловский» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Декабрь

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама