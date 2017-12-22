Раньше для прикрепления ребенка надо было приходить в поликлинику, теперь достаточно передать данные медицинского полиса, и свидетельства о рождении и другие сведения через портал государственных услуг Москвы.

После входа на сайт госуслуг надо заполнить в личном кабинете блок «Дети», где указывается фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, серия и номер свидетельства о рождении ребенка. Эти данные в течение суток проверят в Управлении ЗАГС Москвы, и, если все заполнено верно, пользователь сможет подать заявление на прикрепление. Далее в разделе «Здоровье» надо написать паспортные данные родителя и ребенка (если он старше 14 лет), адрес прописки и проживания, сведения об оформленном в Москве полисе ОМС и свидетельстве о рождении ребенка. Все данные из личного кабинета система вставит сама, сканировать документы не нужно — надо ввести их номера. Если у ребенка не московский полис, то для его замены сначала надо обратиться в страховую компанию.

При подаче заявления на прикрепление через портал госуслуг система сама подберет ближайшие к месту проживания поликлиники. Но прикрепиться можно к любой из 40 детских поликлиник и трех поликлинических детских отделений при больницах. Впрочем, в Зеленограде одна детская поликлиника с несколькими филиалами.

Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней. Уведомление о завершении процедуры придет в личный кабинет и по электронной почте, пользователь также получит смс-сообщение от Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).