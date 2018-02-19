«В ближайшие одну-две недели мы откроем этот участок для пассажиров», цитирует «Интерфакс» заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. От «Петровского парка» до «Делового центра» уже ходят поезда в тестовом режиме. Станция метро «Петровский парк» находится рядом с одноименным парком, Петровским путевым дворцом и стадионом «Динамо». Выходы из станции — на обе стороны Ленинградского проспекта. В метро сейчас расклеивают новые схемы, на которых новый участок обозначен бирюзовым цветом.

Большую кольцевую линию метро планируется полностью построить в 2020—2021 годах. Она включает в себя 31 станцию, имеет 21 пересадку на другие ветки метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Ветка пройдёт под землёй на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии и объединит все существующие и проектируемые радиальные направления метро. По замыслу московских властей, второе подземное кольцо решит проблему пересадок с одной линии метро на другую, время в пути между станциями соседних веток также сократится в разы.