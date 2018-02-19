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Пересадку со станции метро «Динамо» на станцию «Петровский парк» обещают открыть в течение двух недель 19.02.2018 ZELENOGRAD.RU

«Петровский парк» — одна из пяти станций первого участка Большой кольцевой линии метро (третьего пересадочного контура). На неё можно перейти с Замоскворецкой линии. Участок состоит из пяти станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр».

фото: stroi.mos.ru

«В ближайшие одну-две недели мы откроем этот участок для пассажиров», цитирует «Интерфакс» заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. От «Петровского парка» до «Делового центра» уже ходят поезда в тестовом режиме. Станция метро «Петровский парк» находится рядом с одноименным парком, Петровским путевым дворцом и стадионом «Динамо». Выходы из станции — на обе стороны Ленинградского проспекта. В метро сейчас расклеивают новые схемы, на которых новый участок обозначен бирюзовым цветом.

Большую кольцевую линию метро планируется полностью построить в 2020—2021 годах. Она включает в себя 31 станцию, имеет 21 пересадку на другие ветки метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Ветка пройдёт под землёй на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии и объединит все существующие и проектируемые радиальные направления метро. По замыслу московских властей, второе подземное кольцо решит проблему пересадок с одной линии метро на другую, время в пути между станциями соседних веток также сократится в разы.

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