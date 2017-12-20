Занимался напитками, птицей, но как-то всё не нравилось

— Меня всегда тянуло к земле. Помню, еще в детстве с удовольствием ковырялся в «детской» грядке, которую нам с сестрой выделяла бабушка. Сам покупал семена, шил какие-то мешочки под них, и даже вырастил однажды здоровенную брюкву, как оказалось, кормовую.

11 лет назад мы с женой и друзьями сняли наш первый дом в деревне, я сразу начал возделывать какие-то грядки, строить теплицы, увлекся органическим земледелием. В 2008-м я понял, что мне категорически не хватает теоретических знаний и поступил в Тимирязевскую академию на агрономический факультет. Затем был еще один дом с мизерным участком, где я продолжал экспериментировать с растениями, выращивал клубнику в ведрах, картофель в мешках, огурцы в траншеях и т. д.

Конечно же, мы мечтали о своем доме, потихоньку копили, и затем купили в рассрочку участок 10 соток в Солнечногорском районе. В августе 2013-го года приступили к строительству дома. Все, начиная от проекта, и заканчивая отделкой и коммуникациями, мы делали сами, с помощью наших дорогих друзей. Мне пришлось уйти с пятого курса академии, так как все время уходило на строительство. Наконец, в мае 2014 года мы переехали в свой домик.

Помимо основной удаленной работы дизайнером, я начал пробовать фермерское производство. Сначала занимался напитками — медовуха, имбирный эль, квас, затем завел птицу — были куры, перепелки, индюк. Зарабатывал небольшие деньги, но как-то все не нравилось.