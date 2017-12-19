«Благотворительная ярмарка „Вместе в Новый Год“ — это не просто предновогодняя, творческая атмосфера, в первую очередь это акция по сбору средств на подарки для одиноко живущих пожилых людей, которым очень нужны поддержка, внимание, и простое новогоднее чудо!» — сообщают о ярмарке организаторы благотворительной акции «Вместе в Новый год».

На ярмарке соберут подарки для одиноких зеленоградских долгожителей. Принять участие может каждый желающий: приобрести какой-нибудь сувенир в подарок, принести подарки с собой или сделать их прямо на месте своими руками — на мастер-классах.

Первый блок мастер-классов на ярмарке начнётся в 15:30: можно будет сделать картонного ангелочка, лоскутную куклу-оберег и новогоднюю открытку. Во время второго блока с 16:30 пройдут мастер-классы по игрушкам из глины, новогодним открыткам и игрушкам-символам года.

Попасть на мастер-класс можно, собрав три талончика (для одного занятия): за принесённые в дар поделку, подарок, открытку с поздравлением или рисунок всем дарителям будут выдавать по одному талончику, а за покупку на ярмарке — от одного до трёх.

Продавать на ярмарке будут авторские платки и палантины, пряники, мыло ручной работы, всё для мехенди и товары из Индии, эксклюзивные ёлочные игрушки, посуду и украшения. За анонсами мастеров и обновлениями можно следить в группе ярмарки ВКонтакте.

В 17:15 начнётся детская интерактивная программа вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В 18:00 в программе — бесплатный концерт «Новогодние чудеса», в котором выступят детские и юношеские творческие коллективы. Как сообщают организаторы, для многих из детей это выступление станет дебютом. Гостям обещают много предновогодних сюрпризов, а также поздравления от Деда Мороза.

Волонтёрская благотворительная акция «Вместе в Новый год» проходит в Зеленограде до конца декабря. Действуют пункты «Новогодней почты» — через них можно передать пенсионерам подарки, печенье, конфеты, чай (что можно принести). Помочь и поучаствовать в акции можно и другими способами.