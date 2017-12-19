Праздничный концерт «Новогодние чудеса» и благотворительная ярмарка «Вместе в Новый год» состоятся в субботу, 23 декабря (15:00—19:00) в ДК(КЦ) «Зеленоград» в рамках волонтёрской акции, которая проходит в Зеленограде в течение всего декабря. На ярмарке будут продавать и собирать подарки, мастерить их своими руками на мастер-классах, а завершит всё детский концерт и хороводы с Дедом Морозом вокруг ёлки.
«Благотворительная ярмарка „Вместе в Новый Год“ — это не просто предновогодняя, творческая атмосфера, в первую очередь это акция по сбору средств на подарки для одиноко живущих пожилых людей, которым очень нужны поддержка, внимание, и простое новогоднее чудо!» — сообщают о ярмарке организаторы благотворительной акции «Вместе в Новый год».
На ярмарке соберут подарки для одиноких зеленоградских долгожителей. Принять участие может каждый желающий: приобрести какой-нибудь сувенир в подарок, принести подарки с собой или сделать их прямо на месте своими руками — на мастер-классах.
Первый блок мастер-классов на ярмарке начнётся в 15:30: можно будет сделать картонного ангелочка, лоскутную куклу-оберег и новогоднюю открытку. Во время второго блока с 16:30 пройдут мастер-классы по игрушкам из глины, новогодним открыткам и игрушкам-символам года.
Попасть на мастер-класс можно, собрав три талончика (для одного занятия): за принесённые в дар поделку, подарок, открытку с поздравлением или рисунок всем дарителям будут выдавать по одному талончику, а за покупку на ярмарке — от одного до трёх.
Продавать на ярмарке будут авторские платки и палантины, пряники, мыло ручной работы, всё для мехенди и товары из Индии, эксклюзивные ёлочные игрушки, посуду и украшения. За анонсами мастеров и обновлениями можно следить в группе ярмарки ВКонтакте.
В 17:15 начнётся детская интерактивная программа вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В 18:00 в программе — бесплатный концерт «Новогодние чудеса», в котором выступят детские и юношеские творческие коллективы. Как сообщают организаторы, для многих из детей это выступление станет дебютом. Гостям обещают много предновогодних сюрпризов, а также поздравления от Деда Мороза.
Волонтёрская благотворительная акция «Вместе в Новый год» проходит в Зеленограде до конца декабря. Действуют пункты «Новогодней почты» — через них можно передать пенсионерам подарки, печенье, конфеты, чай (что можно принести). Помочь и поучаствовать в акции можно и другими способами.
Самым актуальным год назад оказалось просто написать добрые пожелания. Можно сделать своими руками поздравительные открытки или рисунки, подарки, которые вручат пожилым людям, или подарки для продажи на ярмарке — не менее 50% прибыли с неё пойдет в фонд сбора средств.
«На вырученные средства команда волонтеров „Ассоциации СО НКО Зеленограда“ вместе с соцработниками Центра социального обслуживания в праздничные дни поздравит одиноких долгожителей, инвалидов и ветеранов с Новым годом. Внимание этим людям крайне необходимо, ведь многие из них давно не выходят из квартиры», — сообщает префектура. В прошлом году волонтеры обошли 141 человека из района Крюково.
Во время ярмарки все желающие смогут записаться в волонтеры для участия в акции и пообщаться с её организаторами из Ассоциации СО НКО Зеленограда «Все Вместе», Ресурсного центра НКО Зеленограда, ДК (КЦ) «Зеленоград» и зеленоградским управления социальной защиты населения.
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